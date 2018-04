Edwin Castellanos: “Si había una orden de arriba, ya debería estar sobreseído”

¿En qué está el proceso?

Se ha comprobado con pericias que el colapso es un tema técnico. Para mí, es un caso civil y no penal. En este proceso estoy dos años y medio, hay medidas cautelares en mi contra. Estoy acusado formalmente por dos delitos: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Absolutamente infundado. Terminó la fase investigativa y comienza la de fondo.

¿Se lo acusa por no cumplir son su misión de controlar?

No es así. Esto debiera ventilarse en el ámbito civil. Para lo penal debe haber dolo, una intencionalidad de hacer daño o de hacer las cosas mal. Ningún alcalde del mundo planifica una obra para que dure seis meses. Es un tema técnico. Si yo seguía de alcalde, convocaba al constructor, a la supervisión y exigía que arreglen el tema en seis meses. El puente costaba 11 millones de bolivianos, me imagino que con 3 millones ellos reemplazaban la plataforma. No había interés de arreglar, sino de meter al exalcalde a la cárcel. Hay un interés muy político en esto.



¿Hay avances?

Sí, en este tiempo los técnicos de la empresa y la supervisión se han enfrascado en una pugna para ver qué causó la caída del puente, que no se usó el material adecuado.



¿Pero usted, como alcalde, recibirá la responsabilidad?



No debería ser así. Cuando decides hacer una casita, contratas un arquitecto, a alguien que construya, y luego se cae la casa, ¿de quién es la culpa? No es tuya, sino de quien construyó.



Pero el que debe rendir cuentas sobre la calidad del material usado es el dueño, ¿no?



Pero es injusto.



Hay daño económico.

Ahí llegamos al fondo del asunto, hay un daño económico que debe ser repuesto por los que recibieron plata, los que cobraron: la empresa y la supervisión.



¿Por qué tardó tanto el proceso de indagación?

Hay mucha chicanería, por parte de la Alcaldía y también por los sectores técnicos. Ojalá que el juicio se inicie pronto.



¿Usted teme ir a la cárcel por este tema?

No tengo miedo, soy inocente.



¿Incumplimiento de deberes y conducta antieconómica?

Se me acusa de incumplimiento supuestamente porque no señalicé la obra, nada más descabellado. No es función del alcalde. Yo hice la recepción provisional del puente y mi suplente hizo la recepción definitiva. No hay incumplimiento por eso. La conducta antieconómica no la veo por ningún lado. Yo pagué por que haya una buena obra. Que haya habido un colapso no significa que hubiera provocado yo un daño.



¿Todo se reaviva con el tema de Leyes?

No se puede comparar. El caso de las mochilas es muy evidente, hay indicios de corrupción, el mío es un tema técnico.



¿Y el audio en el que un fiscal dice que hay órdenes superiores de favorecerlo?

Hay una orden de incluir una nueva imputación por otro delito, solo a mi persona. No entiendo, esa ayuda no es ayuda. Si había orden de arriba, ya debería estar sobreseído, ¿no le parece?