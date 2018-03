Eduardo Rodríguez: “Chile puede decir muchas cosas, pero no cambiamos ni un ápice nuestra demanda”

El agente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, sugiere que la diplomacia tiene el desafío de lograr el acercamiento necesario entre ambos países, más allá del juicio para obligar a Chile a negociar un acceso soberano al mar para Bolivia.

Chile dice que Bolivia cambió su demanda marítima y lo que pide es territorio chileno.

Bueno, Chile puede decir muchas cosas. Nosotros no hemos cambiado un ápice nuestra demanda. A mí me ha tocado leer el petitorio, que es exactamente el mismo que el de la aplicación original. Ahora, ellos pueden asumir eso y muchas otras cosas más, que seguramente son las que afirman en sus alegatos. Creo que Bolivia ha sido consistente en su petitorio y en procurar demostrar con pruebas efectivas que cada uno de estos asertos tienen razón de haberse presentado en la corte y esperamos que la corte así lo encuentre.

Durante los alegatos, uno de los abogados de Bolivia, el iraní Payam Akhavan, planteó la figura de negociación quid pro quo. ¿Qué significa exactamente eso?

Hay que leer las declaraciones de Payam Akhavan en su contexto, esto no corresponde que yo lo explique ahora por el riesgo de sacarlo de contexto. Mi recomendación es que, si ustedes quieren reflejar una declaración de los profesores, procuren mirarla en el contexto al que se refieren. Sobre todo en estas frases breves, porque cada uno de los profesores se ha referido a distintos episodios históricos que tienen una connotación con el hecho jurídico que pretendían o presentar o responder a Chile.



El presidente Evo Morales ha dicho que quiere una negociación con Chile sin perdedores ni ganadores, donde todos ganen. ¿Cómo se puede conseguir esto?

Esa es una tarea, un desafío, de la diplomacia y de la política exterior. No solamente hace a este proceso, sino al acercamiento, a la voluntad política que debe haber en cada país.



El coagente Sacha Llorenti dijo que ya había propuestas concretas para la negociación. ¿Se puede mencionar alguna?

No estoy en condiciones de referirme a lo que se ha manifestado ayer en esos términos, porque no creo que esos hayan sido los términos en los que deba responder. Lo que ha manifestado el coagente es que hay una disposición de abrirse a esta nueva relación, a este nuevo tiempo, para la cual Bolivia está en disposición de trabajar conjuntamente con Chile estas posibilidades.