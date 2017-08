Duro cruce verbal entre Piérola y el 'vice' dentro del Legislativo

Ánimos caldeados en el Legislativo. La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, y el vicepresidente, Álvaro García Linera, protagonizaron un duro cruce verbal dentro de la interpelación al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, por los militares bolivianos en Venezuela.

La opositora inició con el uso de la palabra, como una de las solicitantes de la interpelación; volvió a mencionar la existencia de bases militares venezolanas en territorio nacional y la segunda autoridad del país la conminó a demostrar la existencia de esos espacios, incluso ofreciéndole un avión para su traslado y le pidió que de no ser verdaderas las acusaciones, que pida disculpas y renuncie.

"Vale la pena que se haga un análisis de sangre, para ver si no hay algún alucinógeno que haya sido introducido en su alimento", le dijo el vicepresidente a la opositora, que minutos antes se acercó para exigir el inmediato traslado a comprobar la existencia de las bases militares.

"En este momento, en este minuto, donde tenemos que ir para encontrar la base militar, dígame dónde, dígame dónde. He conminando a la diputada Piérola a que en este minuto me lleve, yo la llevo a que compruebe esa base militar y si no hay, el compromiso de que tiene que renunciar", aseveró antes el titular del Legislativo.

Los gritos de "mentirosa, mentirosa, mentirosa" se apoderaron del hemiciclo, mientras que minutos después los opositores acusaron de "machista" a García Linera por la forma en la que respondió a Píerola. "No le respondan, no le respondan", instruyó el vicepresidente.

Desde 2012 la diputada opositora acusó al Gobierno de Evo Morales de autorizar la existencia de bases militares venezolanas en Bolivia, sustentando esa acusación en un convenio, que luego fue elevado a rango de Ley en 2006, que autorizaba esas estructuras en Puerto Quijarro y en el comando Amazónico.

