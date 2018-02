Dos hermanos León piden perdón a su madre

"Pedirle perdón a mi mamá que no tiene nada que ver, no tiene por qué pagar nuestras culpas de una borrachera", exclamó en la víspera Israel León, uno de los principales acusados del crimen que cobró la vida de Jesús Cañisaire y Carla Bellot.

Su hermana, Mikaela, también imploró disculpas a su progenitora, en medio de la reconstrucción del hecho, que comenzó ayer y continuará hoy. "Te hemos fallado, mamita", aseveró entre sollozos.

Mientras que Eliot, el otro hermano, que estaba prófugo en Brasil, pidió perdón a su pareja, Priscila Ch., quien está embarazada y también involucrada en la investigación. "Yo no he matado, yo no he matado, solo he cometido el error de mirar todo", aseveró el muchacho.

Hasta el sábado, posiblemente, se prolongue la inspección ocular seguida de reconstrucción del hecho criminal registrado tras una fiesta de Año Nuevo. Hoy se prevé que se detalle la forma en cómo se trasladaron los cuerpos de las víctimas hasta un embovedado de la zona de Villa Fátima.

Entre los datos cotejados hasta ahora se pudo establecer el robo del celular de Carla, antes del asesinato, de una tarjeta de débito y que los principales involucrados, Israel y Eliot, fueron a comer tras dejar a la pareja agonizando en el domicilio al que llegaron para seguir bebiendo y donde se perpetró el crimen.