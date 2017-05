Dos abogados anuncian sus candidaturas a magistrados

Raúl Jiménez, con 50 años de ejercicio profesional como abogado, exdecano de la facultad de Derecho de la UMSA y actual presidente del Colegio Nacional de Abogados, se postulará al Tribunal Supremo de Justicia, mientras que Javier Aramayo, exdirector de Régimen Penitenciario y exmagistrado suplente del Tribunal Agroambiental por el departamento de Santa Cruz, se presentará a ese cargo en las elecciones judiciales convocadas para el 22 de octubre.

Hasta ayer, oficialmente, no se había presentado ni un postulante para el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental ni el Consejo de la Magistratura. El plazo vence el 26 de mayo y los certificados que se exigen demoran en ser tramitados. “Ya no podemos soportar la situación actual, hay que cambiar las cosas desde adentro. Tras 50 años de carrera esto es llegar a la cúspide en la parte gremial, en la parte académica avancé mucho, fui docente, estuve de decano en la Universidad Mayor de San Andrés”, señaló Jiménez.

Mientras tanto, el abogado cruceño Javier Aramayo Caballero postuló a la convocatoria de 2011 para magistrado del Tribunal Agroambiental y logró quedarse como suplente. También ocupó la Dirección de Régimen Penitenciario.

Aramayo fue el primero en anunciar su postulación. Dijo que tiene experiencia en actividades ambientales y agrarias. “Por eso me postularé”, destacó.



Se mencionan otros nombres del ámbito judicial, como el de Williams Bascopé, actual abogado del magistrado suspendido Gualberto Cusi, quien señala que está lejos, pero no lo descarta completamente, “si es que se dieran las garantías de despolitización. Además del CEUB, en el comité de preselección se debería incluir al Colegio de Abogados y otras instancias, como la Iglesia, para garantizar la transparencia”.



Además, manifestó que la magistratura perdió prestigio, ”porque el poder político presiona y maneja al Poder Judicial”.



Otros juristas que fueron mencionados como posibles candidatos a distintas instancias descartaron esa posibilidad. En Santa Cruz, el exfiscal Joadel Bravo no confía en el sistema de elección, aunque asegura que le gustaría participar.



La abogada Paola Barriga, del caso Porvenir, lo descarta completamente y expresa falta de confianza en el proceso, mientras que el exjuez Róger Valverde anuló esa posibilidad por el mismo motivo, pese a que fue juez durante 10 años.



En las oficinas de la Asamblea Legislativa se acercan personas para recabar los requisitos para postular al Órgano Judicial. Se deben hacer trámites en el TSE, el Rejap y la Policía.