Diputados inician debate de delimitación entre Chuquisaca y Santa Cruz

La Cámara de Diputados inició hoy la sesión que debatirá la ley de Delimitación del Límite, el tramo interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz, norma que causó polémica en medio de la tensión que existe entre ambas regiones por el campo Incahuasi, aunque el MAS asegura que el proyecto no abarca ese territorio.

El texto, que fue aprobado por el Senado, después de una tensa sesión en las comisiones de Constitución y la de Organización Territorial, podrá ser sancionado por esa instancia legislativa para que pase al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

"Con esta ley no se ha hecho absolutamente ninguna innovación, no se ha legislado absolutamente nada respecto de la disputa que existe en este momento respecto a los recursos hidrocarburíferos, en el caso particular del pozo gasífero", aseveró el la víspera el titular de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales.

La norma correspondiente a los 30 vértices del tramo admitido entre los municipios de Villa Serrano y Pucará, que están a 250 kilómetros de Incahuasi, cuyas reservas fueron liberadas ayer por una decisión judicial.

Durante el debate en el Senado, caldeado por intervenciones de representantes cruceños y chuquisaqueños, se definió que haya voto nominal para su aprobación en grande: 25 a favor, 3 en contra y 4 votos en blanco; algo similar puede ocurrir ahora.