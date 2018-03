Los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes, Porongo, La Guardia, El Torno y Colpa Bélgica son los beneficiarios del proyecto de ley 086/18 que manda a modificar dos artículos de las leyes 2122 y 2913 que impedían obras civiles en las márgenes del río Piraí; ahora el proyecto de ley pasó al Senado, en donde puede ser sancionado.

Menos de tres horas duró el debate de este proyecto, que solo tiene dos artículos: el primero modifica el artículo 2 de la ley 2122 que declaraba prioridad nacional la protección de las márgenes del río Piraí; los legisladores añadieron un segundo párrafo que ahora permite la construcción de puentes en las riberas del río.

El artículo 2 también modifica una normativa anterior, la ley 2913 que fue promulgada por Carlos Mesa en 2004 y que limitaba el aprovechamiento para fines de recreación, educación e investigación; los diputados añadieron la construcción de puentes, pero respetando el ecosistema y las licencias medioambientales que exige la ley.

El presidente de la comisión de Organización Territorial, Erick Morón, explicó que esta ley es genérica y no establece el lugar donde deben construirse los puentes que reclaman los pobladores de Porongo, principalmente.

“Ya será decisión y acuerdo entre los distintos municipios que construyan sus puentes; hay municipios que ya tienen acuerdos y esperaban esta ley, y ahora podrán encarar sus obras”, dijo el legislador opositor.



Su colega y proyectista de esta propuesta, Édgar Montaño, recordó que por esta región debe pasar el puente de la vía interoceánica y que ya existe un acuerdo entre la Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno central para la edificación de un puente que beneficiará a tres municipios.

Los viajeros

Dirigentes y autoridades ediles de Porongo llegaron hasta La Paz para asistir a la sesión de aprobación y reclamaron por qué esta propuesta tardó más de dos años en forjarse y no tenían respuesta de las autoridades, incluso llegaron a la sede de Gobierno para las audiencias públicas y no obtenían respuesta.



Ayer, los legisladores no realizaron mayores observaciones y con la numerosa bancada de Santa Cruz presente, el resto de los legisladores apoyó el documento original, al que solo le realizaron modificaciones de forma. La presidencia de Diputados remitió el documento a la Cámara Alta, que tiene sesión la siguiente semana para tratar este tema.

En la barra

Viaje

Dirigentes vecinales de Porongo tuvieron que viajar en flota desde Santa Cruz para estar en la sesión de aprobación.



Aplausos

La aprobación en grande del proyecto de ley provocó el júbilo de los pobladores, que creían que era todo el trámite.



Dos años

Los pobladores afirmaron que peregrinaron por más de dos años ante los legisladores para aprobar esta norma.