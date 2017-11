Diputado Quispe asegura que Melva Hurtado está libre desde octubre

El diputado Rafael Quispe informó este lunes que la exdirigenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Melva Hurtado, logró recobrar su libertad desde el pasado mes de octubre, después de pasar casi dos años encarcelada por estar implicada en el desfalco millonario al exFondo Indígena.

"La señora Melva Hurtado en el mes de octubre ha salido en libertad, otra vez más se confirma que la jueza no me ha notificado o no ha notificado a mi abogado para que estemos presentes (en la audiencia donde se asumió esa decisión) pese a que también soy denunciante y querellante", afirmó Quispe.

Agregó que la mañana de este lunes vio a Hurtado haciendo fila para firmar el libro de registro de asistencia judicial.

Asimismo, Quispe dijo que las autoridades judiciales no le permitieron acceder al cuaderno de investigaciones y desconoce con qué medida sustitutiva logró beneficiarse Hurtado.

El diputado remarcó que Hurtado está implicada en el caso porque "en sus cuentas particulares se depositó más de 21 millones de bolivianos".

Hurtado fue encarcelada en el penal de Miraflores en diciembre de 2015.

La semana pasada, también se conoció que la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, logró una orden de detención domiciliaria, pero en su caso aún no dejó la cárcel porque antes debe pagar una fianza económica 200 mil bolivianos.