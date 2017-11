Diputado Quispe arremete contra Mesa, Samuel y Tuto

El diputado de Unidad Demócrata, Rafael Quispe, llamó a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, junto al líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, de “opositores de escritorio”, según citó ABI.

“Hay dos tipos de oposición, la oposición de escritorio, que son los que tuitean y hacen conferencias, y los opositores del pueblo que incluso hablan aimara, como yo”, indicó a los periodistas.

“Donde yo voy, está clara la posición: no a la repostulación de Evo Morales, pero también no a Samuel Doria Medina, no a Tuto Quiroga”, manifestó Quispe.

El diputado se dio a conocer como líder aimara y luego realizó una alianza electoral con Doria Medina, a quien critica a veces.