Diputada del MAS que escupió a opositor rechaza disculparse

"Cómo a un semejante 'vendepatria' me voy a disculpar", afirmó este jueves la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juana Quispe, quien en la madrugada del miércoles lanzó un 'bolo' de coca al diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, y luego lo escupió.

La asambleísta oficialista dijo hoy que "de qué me voy a disculpar. Primero que ellos se disculpen al pueblo de Bolivia como vendepatrias", sin mostrar arrepentiemiento sobre su acción que tuvo lugar en medio de la abrogación del Código Penal.

A su turno el jefe de la bancada opositora en la Cámara Baja anticipó que asumirá acciones legales frente al comportamiento de la diputada del MAS. Remitirá también el caso a la comisión de ética por tratarse, a su juicio, de "violencia política".

"Más bien no he reaccionado con puño", agregó Quispe, quien explicó que "no me voy a disculpar porque yo ya he pasado bajo sus jefes, bajo sus armas nos han tenido en el trópico de Cochabamba, en todos los lugares".

Ante la polémica la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, sostuvo hoy que "no tenemos por qué seguir soportando el racismo y la discriminación de una minoría, ellos tienen que aprender a respetar (...) ¿Cuando Cusi escupió a un diputado, como Víctor Borda, el análisis fue el mismo?", preguntó.

Video del momento de tensión: