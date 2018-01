Leonardo Martínez: "Dios puso las palabras en mi boca en ese momento para que el público sepa la situación"

Señor presidente, señor vicepresidente, la mayoría votamos No. Yo cuando entro al Dakar, me someto completamente a todas las normas y a las reglas del Dakar. No soy político, yo solamente le pido señor presidente que respetemos la Constitución, respetemos el 21 de febrero. Solamente eso yo le pido”, fueron algunas de las palabras del breve discurso que pronunció el competidor cruceño Leonardo Martínez, durante su paso por el podio oficial en La Paz, el jueves.

Las frases de Martínez no tardaron en viralizarse en las redes sociales y convertirse en tendencia. Tanto fue el revuelo que causaron dichas palabras, que hasta el ministro Reymi Ferreira y el viceministro Hugo Siles, se hicieron eco de ellas.

Luego de lo acontecido el jueves y de que sus declaraciones se convirtieran en tendencia en las redes sociales, ¿tenía planificado decir esas palabras al presidente?

No lo tenía planificado. En Lima existían comentarios de que el Dakar no iba a pasar por Bolivia porque se iba a bloquear el país. Ante esa situación, yo no podía estar hablando del Dakar en Facebook o en otras redes sociales como si me estuviera divirtiendo, mientras que la gente en Bolivia está en problemas, eso no es correcto.

Yo estoy contento de que el presidente y otras autoridades nos hagan un recibimiento, todos los pilotos están felices con el recibimiento, pero como bolivianos sabemos qué hay detrás de todo esto, sabemos lo convulsionado que está el país, los días difíciles que se nos vienen por decisiones de los mandatarios, que son los que deberían dar el ejemplo y obedecer la Constitución, obedecer el mandato del pueblo. Lo que le dijimos al presidente es que respete la decisión del pueblo. Aunque yo no esté de acuerdo que él sea presidente, porque no voté por él, lo respeto, ya que la demás gente quiso que sea él. Por supuesto que me voy a someter a lo que él dice y a lo que sus ministros hacen. Ya no quiero hablar más sobre este tema, porque tengo que concentrarme en la competencia, mi objetivo es que Suany termine la competencia.

Mucha gente lo ha apoyado por redes sociales, se ha convertido en el piloto del Dakar en Bolivia, ¿esperaba una respuesta así?

Doy gracias a Dios por eso, pero no esperaba esa reacción, ya que no estoy buscando palestra política o llamar la atención. Lo que siempre voy a hacer es que los bolivianos nos reconozcamos como personas de trabajo, nos demos valor, levantemos nuestra autoestimas, sepamos que nosotros valemos y estemos dispuestos a perder, a salir de nuestro estado de confort y de seguridad.

Todos pedimos a las autoridades que cambien las cosas, pedimos que los demás cambien y nosotros ¿qué hacemos para cambiar?

Ese en realidad es mi mensaje, mi mensaje es para Bolivia, que nosotros debemos empezar a decir no, yo puedo, yo quiero, yo no debo. Si no estoy de acuerdo con algo, debo pronunciarme, no esperar que los líderes políticos, la Policía o las autoridades cambien las cosas. Nosotros tenemos que cambiar desde nuestro interior. Mi mensaje es para Bolivia, para todos, no solo para el presidente.

¿Cómo han reaccionado sus patrocinadores?

Todo lo que hago es con fondos propios, de mi familia. Los patrocinadores con los que trabajo son de mi compañía, gente de mucha confianza. Tomo decisiones sobre lo que hago. Mi objetivo es terminar la competencia con mi hija, ese será mi orgullo, superar todos los problemas que hay en la competencia, vencer el Dakar. Ese es nuestro objetivo, vencer al Dakar y no que el Dakar nos venza.

¿Sus amigos le han hablado para comentar sobre el tema?

La verdad es que tendría que tomarme entre tres días y una semana para responder todos los mensajes que la gente me ha enviado y cómo se han identificado con mi mensaje. Les agradezco de todo corazón y me gustaría que todos sientan que son valientes, que todos debieran estar haciendo algo por Bolivia, poniendo su granito de arena. Lo único que hice fue poner mi grano de arena para que todos se den cuenta que pueden hacer las cosas si se lo proponen.



¿Su hija Suany estaba enterada de las palabras que le dijo al presidente?

No, ella estaba sorprendida, se admiró, ya que no esperaba nada de eso. Tenemos que encarar las cosas con valentía y con honor. No se trata de faltar al respeto a nadie, ni llevar armas y ni de llegar a los extremos. Todos tenemos una inteligencia que Dios nos dio, soy muy creyente. Dios puso las palabras en mi boca en ese momento, como tenían que salir para que el público sepa la situación. Dios pone a las autoridades y las quita, yo soy solo un medio.



En las redes sociales no solo lo han alabado, también lo han criticado, ¿siente miedo después de sus declaraciones?



No hay que tener miedo. Si por apoyar al pueblo de Bolivia, si por demostrar que las cosas están mal, que es lo único que voy a delegar a mi esposa, hijos y nietos, voy a perder algo, lo haré. Si tengo que perder, lo voy a perder, ya que no tengo ningún problema en eso, ya que se llega a un momento en el que se tiene que actuar. Los valientes tenemos que ser todos los bolivianos, cada persona que levante una bandera boliviana es un valiente.

¿Por qué tenemos que tener miedo a perder lo que tenemos o hacemos, a costa de que otros se apoderen de lo nuestro?

Bolivia es nuestra, es de todos los bolivianos, no solo de un grupo de personas.



¿Pudo dormir después de su mensaje?

Sí, yo puedo dormir tranquilo porque tengo mi conciencia tranquila. Vivo tranquilo, no tengo ningún problema. Lo único que pienso es que tengo que dar de mi tiempo para responder a la gente, sacarme fotografías y eso me va a cobrar caro el Dakar cuando vuelva a montarme en la moto. Estoy agradecido con la gente, lo que sí me gustaría pedir a todos es que sean valientes para hacer las cosas.



¿Esperaba ese apoyo estando en la tarima, tomando en cuenta que el presidente estaba rodeado de sus seguidores?

El presidente Evo Morales y el vicepresidente García Linera son nuestras autoridades. Mi intención no era faltar al respeto a ellos, ni decirles que son buenos o malos, simplemente que todos nosotros debemos, con el ejemplo, respetar las leyes y las normas.

Respetar la Constitución es lo principal y ese era mi mensaje para que todos los bolivianos hagamos lo mismo. No tengamos miedo de decir las cosas con respeto y orden. No necesitamos alzar armas ni necesitamos ser políticos. En nuestras casas debemos inculcar a nuestros hijos a que crean en Dios, eso es lo que quiero.



¿El 21 de febrero votó usted por el Sí o el No?

Voté por el No. No es que el Gobierno del MAS sea malo, los otros gobiernos igual han hecho un montón de cosas, han matado gente, han robado, y han hecho cosas buenas. Es una cuestión de principios, no de política. Yo tengo un principio, un valor que Dios me lo da.

Esto no es una cuestión personal contra el presidente, es una cuestión que todos debemos regirnos a valores y principios. Si un país no tiene valores, ni principios ni normas, no sabemos qué les podrá pasar el día de mañana a nuestros hijos y nietos. Nosotros estamos de paso, yo dentro de 20 años más voy a necesitar ayuda para caminar y ¿qué les voy a dejar a mis hijos y nietos?, ¿un país destruido?, ¿un país como Venezuela, como Cuba? Nuestra gente joven necesita, sí o sí, que hoy le mostremos valores y principios que debe seguir.



-¿A qué se dedica Leonardo Martínez?

Soy empresario, junto con mi familia nos dedicamos a las importaciones y ventas locales, de eso vivimos. No somos para nada especiales, todos podemos tener algo así.