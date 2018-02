Develan red de extorsión en caso Unión y la Fiscalía analizará esta denuncia

Juan Pari, uno los principales implicados en el millonario robo al Banco Unión, denunció que él y dos implicados en el hecho pagaron $us 100.000 para ser apartados del proceso. El imputado formalizó su acusación en la Fiscalía Departamental de La Paz.

En su querella acusa al fiscal que lleva la causa, Erlan Almanza, de ser artífice de la supuesta extorsión. El Ministerio Público paceño indicó que analizará la denuncia del principal acusado del desfalco al banco estatal.

Según documentos que divulgó la agencia de noticias ANF, la querella de Pari fue interpuesta el viernes 16 de febrero y espera el visto bueno del Ministerio Público para dar curso a la denuncia.

En el documento, el detenido relata que en septiembre de 2017, mientras estaba en celdas judiciales de La Paz, los hermanos Juan Carlos y Willliam Gott prometieron resolver su situación pagando al fiscal del caso, Erlan Almanza.

En el documento señala que Almanza lo visitó en su celda.

Luego, el 5 de octubre del año pasado, él y los hermanos Gott entregaron a un intermediario dinero para ser apartados del caso.

Él entregó $us 25.000 y los Gott, $us 90.000 a un exfuncionario del Órgano Judicial.

El fiscal negó la denuncia y acusó a un exfuncionario de usar su nombre para sonsacar elevados montos de dinero a los hermanos Gott y que el mismo se encuentra detenido. “Tengo la documentación que me respalda”, señaló Almanza.

Pero en un audio divulgado anoche por ANF, supuestamente Pari señala que Almanza le pidió $us 15.000 y un auto (Toyota Tacoma) para desaparecer los ocho celulares registrados en el caso. “Sí, me ha pedido un auto, el boludo me dice 'quiero comprarme un Tacomita', me dice, ni modo pues, le he entregado y con eso iba a ayudarnos e iba a dejar de joder”, señala el acusado.

El fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, confirmó la recepción de la denuncia y sostuvo que se determinará si procede una investigación.

“Nosotros no protegemos a nadie y si un fiscal cometió un error estamos en problemas. Pero somos objetivos y no vamos a actuar con meras suposiciones”, explicó el jurista.

Postura del ministro

El ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, dijo que las denuncias del principal imputado deben preocupar al Gobierno, y sobre todo a las autoridades judiciales.

Sin embargo, agregó que el Ministerio de Economía coadyuva y vela porque la investigación sea lo más transparente posible y llegue hasta el final.

Anunció que la empresa La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros tiene 60 días para cubrir la totalidad del desfalco al estatal Banco Unión por Bs 37,6 millones.

Datos del caso

Descubrimiento

En septiembre de 2017 fue descubierto el millonario desfalco al estatal Banco Unión y, hasta el 31 de enero de este año, el Ministerio Público secuestró 18 vehículos de lujo que estaban a nombre de Juan Pari.

Investigación

Están detenidos Pari y los hermanos Gott, los principales sospechosos; mientras que otras 28 personas, entre funcionarios de la entidad financiera, amigos, socios y familiares, están en diferentes cárceles del país.

Defensa

El fiscal acusado dijo que presentará su descargo.