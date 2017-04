Desnudan a 2 niños y los echan a la calle en castigo

La Defensoría de la Niñez de La Paz rescató ayer a dos niños, un varón y una mujer, que fueron desnudados y echados a la calle por su madre como castigo.

La denuncia se conoció esta mañana por medio de las redes sociales, donde se aprecia a los menores de edad en ropa interior, expuestos a las bajas temperaturas, sentados en las gradas de un pasaje de la zona Periférica.



“Hoy en la mañana me dirigía a realizar mis actividades cotidianas y me encuentro con este cuadro, de lo cual me siento indignado al ver a estos dos niños desarropados temblando de frío…”, se lee en un post publicado en Facebook por JCarlos Peredo. Enterada del caso, la Defensoría de la Niñez fue al rescate de los menores de edad, que fueron remitidos a dependencia de la línea 156.

“Más que todo los niños refieren que estaban portándose mal y que la mamá los había corregido de esa manera, ellos estaban sin ropa, como se ha evidenciado en las redes sociales, y es así que se procede al rescate de manera inmediata”, señaló un funcionario de la Defensoría entrevistado por Bolivisión. El funcionario indicó que el caso fue remitido a la Defensoría Periférica. La madre de ambos menores, que no presentaban violencia física pero sí sicológica, fue citada cuando se presentó por sus hijos.