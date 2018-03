Designan a nuevos fiscales para el caso Banco Unión

Tres nuevos fiscales seguirán con las investigaciones del caso de robo del Banco Unión. El Ministerio Público adoptó esa decisión tras admitir la denuncia contra el fiscal suspendido Erlan Almanza, acusado de extorsionar a los imputados, Juan Franz Pari y Alexis Daniel C. H.

El abogado de Alexis, Miguel Castaños confirmó que la denuncia interpuesta por su defendido contra Almanza fue admitida por los delitos de extorsión, estafa e incumplimiento de deberes. Entre los denunciados también figuran Juan Carlos Gott (encarcelado por caso Banco Unión) y el abogado Edwin S. G.

"Ya ha sido sorteado (el caso por extorsión y) el fiscal (que llevará las investigaciones será) Juan Carlos Soria", señaló Castaños.

Castaños ratificó que el 9 de noviembre su defendido fue conducido para realizar una declaración amplatoria y que a horas 09.30 en ambientes de la Fiscalía entregó $us 5 mil a Almanza, dinero que el fiscal pidió como anticipo de un total de $us 20 mil a cambio de favorecer al imputado con un sobreseimiento.

Además en su denuncia Alexis refiere que informó al fiscal Almanza de que habían terrenos, una moto Ninja color verde, un auto Cherokee y una caja fuerte con Bs 500.000 vinculados al caso Banco Unión, pero el Fiscal supuestamente no dispuso el secuestró de esos elementos y ahora se desconoce su paradero.

"No se sabe el paradero de la moto, no se sabe el paradero de los terrenos, no se sabe el paradero de algunos celulares, estos (elementos) son prácticamente pruebas que han sido contaminados por el director funcional de las investigaciones (en este caso Almanza)", indicó el jurista.

Alexis esta detenido preventivamente en el penal de San Pedro porque fue vinculado en el desfalco millonario al Banco Unión, del cual su amigo Juan Pari (detenido en Chonchocoro) es principal acusado.

Tras la suspensión de Almanza, el Ministerio Público designó a los fiscales Javier Flores, Randal Mardoñez y Ramiro Jarandilla para hacerse cargo de las investigaciones en el caso del desfalco.

"Si se tiene ya la comisión para que continúen las investigaciones del caso Banco Unión; conforman tres fiscales (la comisión)", informó el fiscal Javier Flores.