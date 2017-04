Depuración de exfuncionarios en las judiciales causa disputa

La depuración de exfuncionarios y exasesores de Gobierno en el reglamento para la elección de autoridades judiciales es ahora el único objeto de disputa entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y las fuerzas opositoras de Unidad Demócrata (UD) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en la Asamblea Plurinacional, de cara al proceso electoral previsto para octubre.

Después de que, la noche del viernes, los dos tercios del oficialismo en Diputados aseguraron la aprobación del proyecto de ley de modificaciones a las leyes del Órgano Judicial (Ley 025), del Régimen Electoral (Ley 026) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (Ley 027), para el portavoz de UD, Luis Felipe Dorado, “el MAS usó su ‘rodillo’ para que el reglamento de las elecciones admita a exfuncionarios del régimen como candidatos a magistrados”. Los diputados del PDC tienen las mismas dudas sobre el proceso.

Al respecto, el partido de Gobierno se pronunció con ‘sorpresa’, pues, según la senadora Adriana Salvatierra, tanto el tratamiento del reglamento para las elecciones judiciales como las reformas se estaban tratando bajo el diálogo en una comisión multipartidaria del Congreso y “fueron los opositores que patearon el tablero y abandonaron la discusión sin argumentos”.

La propuesta

Según la senadora Salvatierra, existen cuatro mecanismos para garantizar la transparencia de las elecciones de magistrados, la segunda experiencia de este tipo en el país luego de que en octubre de 2011 se eligió a las primeras autoridades judiciales.

La participación de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), como referente académico que podrá aportar en los cuestionarios para los precandidatos; la publicidad del proceso de preselección; y los requisitos de un certificado negativo de militancia partidista emitido por el Órgano Electoral y el no haber sido funcionario del Estado en un determinado periodo previo a la preselección; son los mecanismos propuestos por el MAS.

Pero, para la oposición, primero debía existir consenso y un acuerdo entre las fuerzas políticas en el Congreso, se debió permitir que un cuerpo de profesionales notables y probos (el Colegio de Abogados y los comités cívicos) puedan evaluar los méritos de los preseleccionados y depurar a profesionales que tengan antecedentes que los vinculen a funciones políticas; y se tenía que escuchar sus sugerencias en cuanto al número de magistrados en la reforma de las leyes que se aprobaron.

La réplica a Dorado

Para Dorado, el MAS impuso un ‘capricho’. “Es inconstitucional lo que plantean… (...). Si somos el primer órgano del Estado no podemos delegar nuestras funciones a no sé quiénes, angelitos sin mancha; no es admisible escuchar de asambleístas romper con la institucionalidad y delegar a unos señores que nadie eligió”, aseguró Gabriela Montaño, presidente de la Cámara de Diputados (MAS).

Defensor busca mejoras

En busca de acuerdos para agilizar los juicios y descongestionar causas penales, el defensor del Pueblo, David Tezanos, se reunió con las principales autoridades del Órgano Judicial y de la Fiscalía, en la ciudad de Sucre.

Tezanos acordó conformar equipos técnicos desde mayo para lograr esas metas con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani; el titular del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque; y el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

Entre las medidas para agilizar los procesos judiciales están la realización de jornadas de descongestión de causas penales, visitas a cárceles y gestión de casos de flagrancia./ANF