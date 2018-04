Rebeca Delgado no olvida a quienes, según ella, la dejaron fuera de las elecciones de 2015, violando su derecho a ser candidata a alcaldesa de Cochabamba. Los siete vocales de la anterior Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tres de los magistrados del anterior Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y dos vocales del antiguo Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, además del ministro de Justicia, Héctor Arce, fueron señalados por la expresidenta de la Cámara de Diputados y por el ex senador potosino Eduardo Maldonado como los responsables directos de la vulneración de sus derechos políticos cuando les impidieron ser candidatos a las alcaldías de Cochabamba y Potosí, respectivamente.

La sindicación surgió luego de que el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas admitiera las demandas de ambos ex parlamentarios disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y responsabilizara al Estado boliviano de haber conculcado los derechos de ambas figuras políticas.

“Pero esto (la decisión de la ONU) no se da en abstracto, aquí hay responsables, que son personas y esas personas son los vocales del Tribunal Supremo Electoral, del Órgano Judicial, los exmagistrados del TCP y el entonces procurador del Estado, Héctor Arce, que hizo todo lo posible para que no admitan este caso, ellos deben ser procesados”, sostuvo ayer la exparlamentaria, que no pudo postularse a alcaldesa por una resolución que emitió el Órgano Electoral meses antes de los comicios subnacionales de 2015.

“Cómo se puede entender que un recurso de amparo se haya dilatado por tres meses para realizar la audiencia; cómo se entiende que el TCP haya esperado hasta después de las elecciones para pronunciarse denegando la tutela de nuestros derechos; cómo se puede entender el silencio de las autoridades legislativas, en este caso el presidente nato de la Asamblea”, cuestionó el exsenador Maldonado y censuró la circular 071/2015 que emitió la Sala Plena del TSE de entonces.

Este polémico documento fue emitido el 18 de diciembre de 2014, se trata de una ‘circular’ dirigida a los vocales de los TED y refiere las limitaciones para las candidaturas subnacionales. “Los asambleístas nacionales (diputados y senadores) el periodo 2010-2015 no podrán ser candidatos a subgobernadores, corregidores, ejecutivo seccional, alcalde, alcaldesa, asambleísta o concejal”, señalaba el tercer párrafo de dicha circular.



Por esta disposición varios candidatos que eran legisladores fueron suspendidos y no fueron parte de los comicios de ese año. Entonces, Eduardo Maldonado, candidato a alcalde en Potosí por la agrupación Poder Popular, y Rebeca Delgado, candidata también a alcaldesa por la alianza Único en Cochabamba, acudieron ante instancias internacionales y, después de tres años, estas les dio la razón en su demanda.



El Gobierno y los exvocales



Para el Gobierno, lo más importante de esta decisión de la ONU (la tercera en materia de un ente de Derecho Internacional en contra del Estado en tres semanas) es que el Ejecutivo está “fuera de las acusaciones” que lanzaron los dos peticionantes. El procurador del Estado, Pablo Menacho, dijo que la entidad internacional rechazó las acusaciones de injerencia que realizaron las dos exautoridades y dijo que de ese modo quedó claro que cada Órgano del Estado tomó sus propias decisiones.



En su opinión se debe esperar el dictamen final para hacer conocer una decisión interna del Estado porque la atención se centró en la violación de los derechos de los dos peticionantes, pero que son otros órganos del Estado lo que deben responder por sus propias acciones.

El documento tiene una sola firma, la de la entonces presidenta del TSE Wilma Velasco, quien remitió ese documento a los nueve TED. Ayer, a través de una comunicación telefónica, la ex autoridad electoral negó referirse al caso y dijo que desconocía el dictamen y que se pronunciaría después de ser notificada.



El también exvocal Ramiro Paredes dijo no recordar ninguna resolución que hubiera perjudicado a los dos exlegisladores y precisó que, en el caso de las elecciones subnacionales, los responsables de todo el proceso son los vocales de los TED y que ellos resuelven casos en apelación cuando los candidatos agotan las instancias locales.



El exsenador Maldonado les recordó a las dos exautoridades “la manera vergonzosa” en que fueron apartados de sus cargos y dijo que, al margen de los vocales, deben ser procesados los vocales departamentales que dieron curso a esa circular.



Responsables



El Gobierno y los legisladores, tanto de oposición como del oficialismo, señalaron a los vocales como responsables del pago de los daños a los excandidatos. El diputado Wilson Santamaría fue el primero en mencionar que el Gobierno podría hacer una “acción de repetición”, que consiste en responsabilizar a los funcionarios que firmaron los papeles.



La acción de repetición también fue mencionada por el diputado del MAS Víctor Borda, quien dijo que la responsabilidad es personal y, por tanto, las entidades quedan al margen del cumplimiento del dictamen internacional. El procurador dijo que si hay pago en favor de los peticionantes, el Estado podrá apelar a la acción de repetición para cumplir el fallo.

En la jornada

Papel higiénico

El senador Arturo Murillo dijo que ahora el MAS demuestra que sus autoridades son perfectamente desechables.



Los vocales

En 2014 eran Wilma Velasco, Ramiro Paredes, Dina Chuquimia, Irineo Zuna, Marco Ayala, Alfredo Ovando y Fanny Rivas.



El estado

Tanto Rebeca Delgado como Eduardo Maldonado deben reunirse con el Estado para acordar el cumplimiento del fallo.



Perjudicados

Del casi centenar de candidatos que fueron inhabilitados, solo Delgado y Maldonado acudieron a tribunales foráneos.