Del Granado señaló a Sánchez Berzaín por muertes de octubre negro

La declaración del exalcalde de La Paz Juan del Granado respecto de los hechos de la Guerra del Gas ante el tribunal de Fort Lauderdale señaló nuevamente al exministro Carlos Sánchez Berzaín como uno de los principales responsables de los hechos de octubre.

“He relatado al jurado de los esfuerzos que hice para sentar a las partes en conflicto, como alcalde de La Paz. Conversé con el entonces ministro de la Presidencia, José Guillermo Justiniano “Chacho”, y el ministro de Gobierno, Yerko Kukoc; y no solo con ellos, también fuimos a El Alto con el ministro de Agricultura, Guido Áñez, y la ministra Mirtha Quevedo y logramos un acercamiento, pero en horas de la tarde me dijeron que no se iba a flexibilizar nada y la violencia aumentó más”, dijo el exalcalde en conversación telefónica.

También dijo que él fue el último de los testigos de cargo de las víctimas de octubre que impulsan el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín y que ayer los dos acusados no estaban presentes en la sala de audiencias.

El exministro de Defensa afirmó que su tarea fue administrativa y que no tenía capacidad operativa para desplegar equipos como aseguraron los testigos.

Pero los testigos que se presentaron, principalmente las víctimas, lo identificaron como el hombre que dirigía todos los operativos de los militares, principalmente en Warisata y en Sorata, además del operativo de traslado de combustible y que fue denominado “convoy de la muerte” porque se abrió paso a tiros, desde Senkata en El Alto hasta el Estado Mayor de Ejército en la zona de Miraflores.



El decreto



Asimismo, se ventiló el decreto 27209 que es precisamente que dio origen al “convoy de la muerte”, el exministro dijo que ese decreto fue firmado por todo el gabinete, pero el artículo 2 de esa norma pone al Ministerio de Defensa como cabeza del operativo lo faculta a organizar todo ese traslado y el artículo 3 señala, “Cualquier daño sobre los bienes y personas que se pudiesen producir como efecto del cumplimiento del objeto del presente decreto supremo, su resarcimiento se encuentra garantizado por el Estado” que es el punto que fue explotado por la parte acusadora.



Sánchez Berzaín señaló a los exministros Javier Torres Goitia, Carlos Saavedra Bruno y Javier Comboni como responsables de los informes que viabilizaron ese decreto.



Desde Lima, Torres-Goitia dijo que la afirmación de su colega Sánchez Berzaín “no se ajusta a la verdad”.



“Desde el 9 de octubre el gabinete estaba en sesión permanente y todos los días nos pedían informes de nuestro sector y cómo afectaba el conflicto. Yo como ministro de Salud informé de que incluso el oxígeno se había acabado en los centros hospitalarios”, dijo el exministro. Acotó que en algún momento, en el país, debería instaurarse alguna forma de comisión para que todas las autoridades de ese Gobierno puedan decir su versión sobre los hechos y que tendrá que pasar mucho tiempo antes de que un tribunal los juzgue, porque ninguno tiene confianza en los actuales jueces que realizaron el juicio de responsabilidades.



El exministro y Mirtha Quevedo, que era titular de Participación Popular, viven en Perú, mientras otros miembros de ese gabinete están en España y EEUU.

