Del Granado: Extradición de Goni no prosperó por una 'chambonada'

El líder del entonces partido político Movimiento Sin Miedo (MSM) y exalcalde de La Paz, Juan del Granado, manifestó que uno de los motivos para que fuera rechazado por EEUU el primer petitorio de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín fue que el Gobierno no sopesó entre el discurso antiimperialista de plazuela o la verdad y la justicia, en la matanza de octubre de 2003.

Del Granado explicó que la extradición además de ser un trámite jurídico en la temática de fondo, también es un trámite de carácter diplomático.

"Si las relaciones diplomáticas son tensas, si se lo expulsa al Embajador (de EEUU en 2008), si todos los días denosta al gobierno norteamericano, al imperialismo, obviamente no estás generando las mejores condiciones", dijo el exalcalde entrevistado por la Red UNO.

Entonces, remarcó que "el gobierno no ha sopesado cuál es el bien mayor, cuál es el objetivo principal, el discurso antiimperialista de plazuela o la posibilidad de establecer la verdad, la justicia, la sanción, a partir de la presencia de estos dos exmandatarios en nuestro país".

Explicó que en la parte jurídica, el petitorio de extradición que formuló el gobierno boliviano fue rechazado porque fue mal planteado, "fue una chambonada de nuestros abogados".

"La extradición o el trámite está basado en un tratado, pero el tratado como toda norma internacional bilateral está basado en un principio que es la reciprocidad, y en este caso la reciprocidad tiene que ver con la igual identidad de los delitos en ambas jurisdicciones", dijo.

Es decir, no se puede demandar la entrega de un connacional si es que los delitos por los que se los demanda no están también tipificados en el otro país. "Y nuestros abogados cometieron la chambonada en la primera demanda de formular el requerimiento de estos dos exmandatarios por delitos que no estaban tipificados en la legislación norteamericana".

"Nos rechazaron pues y por tanto tuvo a los meses que formularse un otro petitorio que hoy día está en trámite", refirió.

Del Granado indicó que los abogados bolivianos demandaron la extradición por resoluciones contrarias a la Constitución y ese delito no está tipificado en EEUU, "está tipificado en nuestro país, pero no es delito ese acto en EEUU y por tanto no hay extradición posible; no es que haya habido en ese primer momento como tanto han mencionado nuestros gobernantes, protección".

El exalcalde de La Paz viajará el fin de semana Estados Unidos y prestará su declaración en condición de testigo ante un jurado de la corte federal de Fort Lauderdale, en el Estado de Florida, Estados Unidos, en el marco del proceso civil en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín.

"Han considerado a partir de mi declaración escrita que esa vivencia mía como primera autoridad del municipio de La Paz es muy importante que la conozca el jurado, voy a dar cuenta de esa vivencia al jurado", indicó.