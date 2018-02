La Defensoría del Pueblo anunció el inició investigaciones de oficio por determinados hechos de violencia que se suscitaron en algunos departamentos con motivo de las movilizaciones que tuvieron lugar por el 21-F.

Mediante un pronunciamiento, esa instancia sostiene que "es necesario llamar nuevamente a la pacificación ya que todas estas movilizaciones y otras que se anuncian en respaldo a actores políticos se realicen en el marco de paz; tolerancia y respeto a terceros".

Conoce más:

La Defensoría, presidida por David Tezanos, abogó para que en las protestas "no se afecte el derecho a la educación; no se afecten servicios esenciales; no se utilicen niñas, niños ni adolescentes; se prescinda de actos racistas y de discursos que afectan la unidad del país".

A su turno, la delegada departamental de La Paz, Teresa Subieta, indaga el hecho denunciado por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, cuyo hijo recibió el impacto de una granada policial.

Lea también:

Se emitieron requerimientos de Informe Escrito (RIE) al Ministerio de Gobierno, al Comando General y Comando Departamental de la Policía para que remitan información pertinente. Acordó también una reunión este jueves con Albarracín y su hijo para recoger mayor información en el ámbito de la investigación de oficio que se inició este miércoles.