Decretan la gratuidad del certificado médico; los galenos protestan

Los certificados médicos en Bolivia ya no tienen ningún costo, puesto que el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 3174 mediante el cual declaró la gratuidad de este documento. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, consideró que esta medida es un ‘castigo’ para su sector.

Los certificados eran comprados en los colegios médicos que cobraban Bs 30, pero con el nuevo decreto la población podrá descargarlo gratuitamente desde la página web del Ministerio de Salud, explicó el viceministro Álvaro Terrazas.

La autoridad indicó que con esta medida el Gobierno avanza en el objetivo de garantizar la salud de los bolivianos, eliminando un costo que constituía una barrera para el ejercicio de este derecho. Ahora los trámites se podrán hacer con el documento gratuito.

Terrazas indicó que la legalidad del documento se comprueba con la firma y sello de un profesional médico, no con la calidad del papel del certificado que emiten los colegios médicos. Acotó que los facultativos solo deben cobrar consulta para llenar el certificado.

Asimismo opinó que lo que se cobraba (Bs 30) solo beneficiaba a los colegios médicos, con lo que financiaban los viajes de sus dirigentes. “Con el bolsillo del pueblo", acotó.

Por su parte, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, explicó que el decreto cumple con la Constitución que establece la gratuidad del acceso a los servicios de salud.

Decreto ilegal

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, indicó que el decreto vulnera la Ley 3131, que declara el certificado como un Documento Médico Oficial. Señaló que esta medida es un ‘castigo’ y una ‘actitud represiva’, puesto que los médicos rechazan otros dos decretos supremos de libre afiliación a seguros de salud y del establecimiento de la autoridad de fiscalización del sector.



No obstante, minimizó el impacto económico de la gratuidad de los certificados médicos y señaló que los ingresos del Colegio Médico vienen, sobre todo, de los aportes de sus afiliados.

Respecto a la acusación sobre el financiamiento de viajes a dirigentes, el presidente del Colegio Médico de Bolivia aseguró que los mismos se financian gracias a las entidades internacionales que los convocan.



La medida fue calificada de ‘preocupante’ por el Colegio Médico de La Paz, debido a que, según su presidente Luis Larrea, el decreto fue emitido sin pensar que no se brinda seguridad jurídica a la población y puede ser objeto de mal uso por gente ‘inescrupulosa y vandálica’.



El Colegio Médico dio plazo hasta el lunes al Gobierno para responder sus pedidos respecto a los decretos de libre afiliación y autoridad de fiscalización. El dirigente advirtió que de no tener una respuesta positiva habrá medidas de presión. La ministra dijo anoche que los médicos no quieren dialogar.