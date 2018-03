Decomisan 900 kilos de carne de burro en un puesto de control La Paz

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) decomisó y destruyó 900 kilos de carne de burro de dudosa procedencia en el puesto de control de Achica Arriba, en La Paz, informaron el martes fuentes institucionales.

"El Senasag coordinó acciones operativas con efectivos militares y la Aduana Nacional, para realizar el decomiso y posterior destrucción de carne equina que procedía, presuntamente, de mataderos clandestinos ubicados en el municipio de Patacamaya", explicó el técnico del Senasag, Joel García, citado en un boletín de prensa.

Detalló que la carne decomisada se encontraba en seis saquillos y era transportada en condiciones inadecuadas, además no contaba con ningún documento legal para el transporte y comercialización.

"Decomisamos la carne debido a que no era trasladada en las condiciones que corresponden, en un camión frigorífico, y no tenemos la certeza de cómo fue faenado, además que este producto no está autorizado para su consumo en Bolivia", agregó García.