Declaran en rebeldía a Cusi y este pide que lo eliminen

El Tribunal de Sentencia, conformado por la Cámara de Senadores, declaró en rebeldía al magistrado suspendido Gualberto Cusi, por no presentarse a la audiencia de esta jornada. Instan a que se fije su arraigo, se de con su paradero y se lo aprehenda.

En contacto con EL DEBER, Cusi señaló que se siente mal y que ese es el motivo por el cual no acudió a la audiencia. Ratificó que su intención es irse de Bolivia porque acá no tiene futuro, pero explicó que su intención no es fugarse.

"Me he puesto mal anoche y los abogados nomás han debido ir (...) Para mí no tiene sentido ni siquiera asistir al juicio ni nada, los masistas ya han adelantado mi sentencia. No encuentro sentido en ir a escuchar la resolución del Tribunal de Sentencia", manifestó.

Miltón Barón, legislador del MAS, explicó que hasta el próximo miércoles la defensa del extitular del Tribunal Constitucional (TCP) debe presentar una justificación a su inasistencia, antes que se aplique la resolución de rebeldía.

Cusi agregó que "no veo porque más estar en Bolivia. Ahora permanezco en mi domicilio en El Alto, pero no quiero que se entienda que me voy a fugar, asistiré en la medida de mis posibilidades al juicio, no tengo miedo, que me aprehendan".

Consideró que "sería mucho mejor que me eliminen, que me maten" y ratificó que al ser suspendido no puede encontrar trabajo y ya casi no tiene recursos para alimentarse o tratar su enfermedad.

El proceso data de 2014 y fue reiniciado la pasada gestión. Ahora encara la etapa de presentación de pruebas documentales y presuntamente en los próximos días se dictará una sentencia.

Cusi es acusado por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, tras la suspensión de la aplicación de la Ley del Notariado.