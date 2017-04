Declaran en rebeldía a Cusi y este no teme aprehensión

Su salud empeora y se siente frustrado. El magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, fue declarado ayer en rebeldía por el Tribunal de Sentencia, conformado por la Cámara de Senadores. No se presentó a su audiencia y por eso se dispuso su aprehensión.



“El acusado Gualberto Cusi ha incomparecido en más de una ocasión, sin causa justificada a una convocatoria de este Tribunal de Sentencia, sin aclarar tales inasistencias en los plazos conferidos correspondiendo su declaratoria de rebeldía”, detalla la decisión leída por el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.



En contacto con EL DEBER, Cusi sostuvo que no acudió a la audiencia porque se siente mal desde el martes por la noche y cree que carece de importancia su presencia, anticipando una condena por parte del MAS.



“Sería mucho mejor que me eliminen, que me maten”, dijo Cusi, que enfrenta un proceso desde 2014 por rechazar la Ley de Notariado. Por este hecho también fueron procesadas las magistradas Rosario Chánez y Ligia Velásquez.



“No veo por qué más estar en Bolivia. Ahora permanezco en mi domicilio en El Alto, pero no quiero que se entienda que me voy a fugar”, agregó, señalando que no puede encontrar trabajo al no poder ejercer como profesional en el campo del derecho.

Fase conclusiva

El diputado oficialista Víctor Borda, que ejerce como Ministerio Público acusador en la causa, deploró la actitud de la autoridad suspendida, alegando que el proceso está a punto de culminar.

“Si los juicios dependieran de los estados anímicos de las personas, imagínese. Qué persona iría de buen humor a un juicio”, ironizó frente a la ausencia del magistrado.

Explicó además que si Cusi se presenta el próximo miércoles de forma voluntaria, no habrá razón para detenerlo.

Buscan comprensión

William Bascopé, uno de los abogados de Cusi, pidió que los senadores del MAS no actúen con tanta drasticidad contra el tribuno, recordando que la enfermedad incurable que padece no solo ocasiona un deterioro físico, sino también problemas anímicos.

“Es un montaje y venganza política; hacer el juicio es formalismo, ya tienen sentencia contra Cusi “, manifestó