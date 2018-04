Declaran cuarto intermedio en audiencia para abrir las pruebas contra Leyes

La jueza del Juzgado Anticorrupción Primero de Cochabamba, Sara Céspedes, determinó este viernes por la tarde cuatro intermedio en la audiencia para desprecintar el material decomisado el 12 de abril de la Alcaldía de Cochabamba, en el marco de la investigación del caso mochilas. El periódico cochabambino Opinión reveló que en la sesión para desprecintar el material solo participa el perito del Ministerio Público, dejando a la Alcaldía en “clara indefensión técnica”.

Horas antes, el alcalde José María Leyes denunció en su cuenta en Twitter que Céspedes impidió que su abogado de confianza lo defienda, a pocas horas de su declaración informativa. Leyes adelantó que puede ser detenido tras su declaración, prevista para las 17:30, porque considera que el MAS busca sacarlo del cargo para poner a una concejal de sus filas.

"El MAS me deja sin mi abogado de confianza, la juez, en audiencia impide que me defienda mi abogado y se trae abogados de Defensa Pública. No sólo me enjuician con mentiras, sino que me prohíben tener abogado defensor de mi confianza”, denunció Leyes, en su cuenta de Twitter.

Por la mañana, un grupo de seguidores del alcalde de Demócratas se movilizó y buscó ingresar a las instalaciones de la Fiscalía de Cochabamba para seguir la audiencia. No obstante, la Policía impidió, con gases lacrimógenos, ese propósito y dispersó a la muchedumbre.

Los simpatizantes de Leyes permanecen en vigilia a la espera de la declaración informativa del alcalde cochabambino, misma que debería comenzar a las 17:30.