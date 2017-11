De la Barra dice que sí hubo una cabeza en el operativo

"Desde luego que hubo cabeza", afirmó el comandante general de la Policía Boliviana, Abel de la Barra, sobre el operativo del atraco frustrado a Eurochronos en Santa Cruz. Ayer otros dos titulares declararon ante la comisión de fiscales que en la acción policial no hubo un jefe dirigiendo.

El jefe policial ratificó que "hay cabeza, cada uno según su función", en la reacción policial. El hecho dejó cinco muertos, tres de los cuatro atracadores de nacionalidad brasileña, el teniente Carlos Gutiérrez y la gerente del establecimiento Lorena Tórrez.

"Estamos preparados para gente que en lugar de alentar a la Policía se dedica de crear escenarios de oposición, como si nosotros fuéramos los cuestionados ante una acción policial", dijo de la Barra sobre las críticas realizadas al operativo.

Lamentó que se identificara a los uniformados que estuvieron presentes en el lugar. "Ya se lo ha hecho, estamos preocupados por eso, se ha develado la identidad de los policías, tranquilamente se podía manejar esto en el marco legal, mediante los abogados", explicó.

"Nosotros somos muy respetuosos con nuestras leyes, procedimientos y reglas, estamos colaborando con el trabajo que está realizando la Fiscalía, en ningún momento hemos negado prestar nuestra colaboración", agregó el jefe policial en entrevista con Unitel.

Ayer el comandante de la Policía en Santa Cruz, Rubén Suárez, identificó ante la Fiscalía a los uniformados que participaron del operativo. "Me pidieron que identifique a los camaradas si tenía conocimiento ¡claro!, como no voy a conocer si soy su comandante, pero también he pedido al Ministerio Público que no exponga a mis policías", sostuvo.