Casi tres años después de que los exdirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) Carlos Chávez y Alberto ‘Tico’ Lozada fueran detenidos en el penal de Palmasola acusados de al menos seis delitos, la mayoría vinculados a actos de corrupción de funcionarios públicos, el representante nacional de la Defensoría del Pueblo, David Tezanos, dijo que este proceso tiene vicios insalvables y que se forzó la persecución penal.

¿Cómo observa el proceso en contra de Carlos Chávez y Alberto ‘Tico’ Lozada?

El caso surge tras un escándalo internacional de corrupción en la FIFA; sin embargo, hay que considerar que se trata de hechos distintos y con normativas distintas. En Bolivia, la Ley 004, contra delitos de corrupción, está destinada sobre todo a hechos cometidos por funcionarios públicos o contra el Estado, contra la función pública. Queda en evidencia que el Ministerio Público trató de responder ante cuestionamientos a la administración de la FBF, mas no se puede desnaturalizar la persecución penal, que está sujeta a los principios del Derecho Penal y a la ley, ni se puede pretender sancionar a través de ella lo que no está establecido legal y previamente.

Los involucrados en este caso afirman que son víctimas de una persecución indebida...

Entre los delitos por los que se los procesa, hay algunos que son propios de los funcionarios públicos (es decir que solo pueden ser cometidos con la participación de funcionarios públicos), como el uso indebido de influencias y de beneficios en razón del cargo, confundiendo cargos privados de una institución privada de representación nacional con cargos públicos de una entidad estatal. Ni siquiera hay una querella y menos acusación de la FBF. Ello hace indebida la persecución, toda vez que se vulnera la concomitancia o concurrencia de todos y cada uno de los elementos del tipo penal de un delito de corrupción y se desnaturaliza el proceso a título de una sanción social por los malos resultados del fútbol nacional, que se deben a falencias y debilidades estructurales.

Chávez y Lozada dicen que no es posible que se los procese por delitos de un ente público, siendo que ellos eran parte de una institución privada, ¿cómo ve ese proceder de la Fiscalía?

La persecución a personas de un ente privado como si fueran servidores públicos es manifiestamente indebida, ilegal, forzada y tendenciosa.

Por motivos de salud Carlos Chávez fue apartado del proceso investigativo, pero será juzgado cuando su salud lo permita de forma independiente por los mismos cargos, ¿observa algún tipo de vulneración al debido proceso en este caso?

No se puede desatender el estado de salud de un imputado, la medida cautelar está para garantizar su presencia en el proceso, garantizando la vida y la salud de la persona, no es un anticipo de pena. A costa de la aplicación de la detención preventiva no puede ponerse en riesgo, ni jugarse con la vida y la salud del procesado, no debe procurarse la muerte de una persona en prisión, condenada o no, por muy culpable que sea. Lo contrario atenta contra todo principio de derecho humanitario. El Ministerio Público erró su actuación; no es, ni puede ser parte del proceso otra repartición del Estado, ni ejercer influencia bajo supuesta orden política.

¿Observa alguna intencionalidad del Ministerio Público, pese a que habría vulneraciones a los derechos de los implicados?

El Ministerio Público ha forzado y desnaturalizado la persecución penal, manteniendo en la acusación los errores de la imputación, vulnerando básicamente el principio de tipicidad de las figuras que contemplan el Código Penal. Puede que existan aspectos económicos que la FBF deba auditar internamente, como ente privado, que haya reprobación social a la administración de la FBF, que es una entidad privada, y que los resultados del fútbol nacional no sean los esperados, pero no se puede sancionar penalmente por delitos contra la función pública, la economía nacional o los intereses del Estado, si las conductas no están contempladas taxativamente como delitos.

¿Ve anormalidades en cuanto al tiempo de detención de los procesados, sin que hasta ahora tengan una sentencia como producto de un juicio oral?

Corresponde que los abogados interpongan los recursos ordinarios y extraordinarios, los incidentes, excepciones, en su caso los alegatos, que correspondan. Este proceso tiene vicios insalvables, se ha afectado manifiestamente el principio de tipicidad para forzar la persecución penal.