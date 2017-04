David Tezanos Pinto: “En el país se vulneran las normas procesales”

David Tezanos Pinto asumió como defensor del pueblo el 16 de mayo de 2016. A casi un año en funciones, ¿cuál es su balance?

Estamos en una nueva visión y ejercicio de la Defensoría del Pueblo, priorizando la atención en los grupos en situación de vulnerabilidad y siempre tratando de atender los problemas de la niñez, adolescencia, de las mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, de los privados de libertad, de los indígenas, originarios y campesinos. En algunos departamentos de Bolivia existe el problema de la niñez en situación de calle con consumo de sustancias controladas, con VIH y estos casos tienen que ser atendidos por las instituciones públicas, como gobernaciones y alcaldías, porque el trabajo en defensa de los derechos humanos tiene que ser conjunto. Por el problema del hacinamiento carcelario, el año pasado propusimos un indulto con modificaciones. En el país también existen altos niveles de violencia, como el episodio ocurrido en agosto del año pasado en que hubo muertos durante una manifestación de mineros.



Usted se refiere al conflicto en Panduro en que perdieron la vida el viceministro Illanes y cuatro mineros. En su criterio, ¿cómo está la investigación?

Hay un gran avance de un lado; en cuanto a los responsables de la muerte del viceministro de Régimen Interior (Rodolfo Illanes), pero por otro lado, para el Ministerio Público se ha hecho difícil avanzar en la investigación para esclarecer la muerte de los mineros por las condiciones en que estas se produjeron; sin embargo, hubo identificaciones del defensor del pueblo y esperamos que haya avances en esta otra parte porque también fueron víctimas de la violencia.

Según algunos abogados, las detenciones preventivas se han convertido en las mayores violaciones de derechos humanos, ¿cuál es su criterio?

Hay muchas aristas. Se ven presiones desde la sociedad, desde los medios de comunicación y muchas exigencias para que se apliquen políticas punitivas, de castigo, y esto afecta a la regla de que la privación de libertad en carácter preventivo es exclusiva para los casos más graves. Se han dado muchos casos en que no correspondía la aplicación de una detención preventiva, pero ocurren por estas presiones. Lo que empeora la situación es el colapso del sistema de justicia penal, que implica retardación de justicia; personas que no deberían estar más de18 meses en prisión, pasan años recluidas. Acá hay una vulnerabilidad de las normas procesales. El nuevo Código de Sistema Penal puede ser el instrumento para el gran cambio.



¿Por qué menciona el código si hasta ahora el debate está centrado en el aborto?

Tenemos que pensar que el aborto no es el punto central de un Código de Sistema Penal, es uno de los puntos neurálgicos, pero no podemos dejar todo el debate sobre un tema que se torna sensible. La discusión tiene que abarcar todo el código.



¿Cómo ayudará el código con el descongestionamiento de las cárceles?

El código debe permitir, por ejemplo, que la redacción de un acta procesal sea reemplazada por un dispositivo digital, de manera que no se demoren tres meses en la redacción de un documento para después presentar un recurso. El sistema está colapsado y se necesita acelerar los procesos. Tiene que haber un número razonable de autoridades judiciales, de fiscales y no pensar solo en pedir más presupuesto sino optimizar lo que se tiene. Los jueces y fiscales deben pasar menos tiempo atendiendo infracciones y pequeños delitos.

En 2011 se propuso la elección judicial como la solución a la crisis del Órgano Judicial; este año habrá otra, ¿cree que esto resolverá el problema de la justicia?

Esto hay que verlo con espíritu dialéctico y aprender de esa lección. Creo que las autoridades judiciales deben ser elegidas por méritos. La experiencia de 2011 debe conducirnos a una elección más madura, por parte de la población. Tenemos que participar en el proceso, porque el modelo boliviano transfiere la responsabilidad al pueblo, después del filtro en la selección de precandidatos en la Asamblea Legislativa.

Una comisión de la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de reglamento para la elección de autoridades judiciales, ¿se aprobará así?



Seguramente habrá tiempo para incorporar otras propuestas. Se ha mostrado una apertura para que las universidades, gobiernos municipales y otras instancias formen parte de este filtro para preseleccionar a los candidatos. Mientras más control haya, se seleccionará a las personas por sus méritos.