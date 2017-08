Dan ‘plazo prudencial’ a Brennan para retractarse

El Gobierno apeló ayer al compromiso del encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en La Paz, Peter Brennan, de presentar una nota diplomática en la que se retracte de una declaración a ANF donde lamentó que algunos líderes de izquierda (lo que el Gobierno entiende como una alusión al presidente Evo Morales) apoyen el gobierno “militar” y “dictatorial” de Nicolás Maduro en Venezuela. De esa nota depende el futuro de Brennan en Bolivia.

El diplomático, en una reunión a la que fue convocado el lunes a la Cancillería, dijo que sus dichos no fueron una alusión a Morales, pero ratificó los criterios de su país sobre Maduro y acotó que 17 países del hemisferio piensan igual. Ayer no hizo ningún comentario.

El ministro de la Presidencia, René Martínez, manifestó que la nota diplomática que Brennan se comprometió a presentar “no tiene plazos perennes, pero estos están sujetos a la evaluación y al cumplimiento, mucho más si viene de un diplomático, que dio su palabra”. Según el ministro, los plazos que Bolivia dio a Brennan son “prudenciales, no son conminatorias fatales, son procedimientos diplomáticos”.

“No puedo entender cómo algunos líderes de la izquierda, incluso, pueden defender a un Gobierno militar que está matando a gente en las calles, que eran cosas del pasado de América Latina, y cómo pueden defender un Gobierno dictatorial, como lo han dicho varios de los presidentes de la región, en América Latina que ha sido democrática por 30 años”, dijo el estadounidense en entrevista con ANF. Esa expresión causó el malestar.

Ayer el ministro hizo un análisis de lo que, en su opinión, puede estar sucediendo con la embajada. “O hay incomodidad o hay dificultades de no poder construir por escrito esta petición de nuestro Gobierno para la retractación, (algo) que puede ser un reconocimiento tácito de que sí hubo injerencia, y me preocuparía más si esto genera una dilación”.

Luego, lanzó una advertencia sobre las acciones que puede tomar el Gobierno boliviano: “Primero, agotaremos su compromiso (el del encargado de negocios), después nuestro Gobierno evaluará en términos de legitimidad, de soberanía, una decisión respecto a esto. Hasta ahí puedo responder, no puedo estar yo en la cabeza del declarante, porque la responsabilidad es suya. Será él quien haga los esfuerzos para demostrar si sus declaraciones son o no consideradas de injerencia política”.



El presidente Evo Morales, la semana pasada, recordó a través de su cuenta de Twitter, tras las declaraciones de Brennan, que Bolivia expulsó al último embajador estadounidense en el país Philip Goldberg, por injerencia.



Ayer, por la misma red social, Morales no se refirió al caso de Brennan, pero sí sobre la tensión entre Venezuela y EEUU. “Inaceptable intervencionismo: EEUU, desde Colombia, acusa a Venezuela de ‘dictadura’ y ‘estado fallido’ para justificar intervención militar”, tuiteó. “Vicepresidente (de EEUU, Mike) Pence insinúa que Venezuela sería peligro para EEUU. Único peligro (...) es odio racial que levanta muros de violencia”.



A Martínez le preguntó si con estas declaraciones el presidente Morales no comete injerencia. En respuesta, el ministro manifestó: “No se puede comparar la declaración de un extranjero en mi país, en nuestro país, en el país de todos los bolivianos” con la que hace el presidente en Bolivia. “La diferencia es elemental, nuestro presidente está en su país, bajo su jurisdicción”. Dijo que el hecho es comparable con la injerencia que cometería Tuto Quiroga al denunciar a Maduro en Venezuela y otros países.



Martínez explicó que son tres factores que llevan a la administración de Evo Morales a reivindicar el mando de Nicolás Maduro en Venezuela, mismos que recaen en la legitimidad, la legalidad y la constitucionalidad. “Esta no es la América Latina de hace 15 años, hay una dignificación que devolvió a pueblos derecho de elegir sus destinos”, aseveró.



“Sabiendo de que hay un compromiso de tener una versión escrita de justificación, corresponderá la revisión a nuestra Cancillería, no un panfleto que ha circulado ayer, que para nosotros no tiene valor”, agregó sobre un comunicado difundido ayer tras el encuentro de autoridades en la Cancillería boliviana.

El documento de la embajada debe, a juicio de Martínez, aclarar que las palabras de Brennan no hacen referencia a Morales y que no pretende tener injerencia en temas internos.