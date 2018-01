Cuéllar: 'Él dijo que si perdía el 21-F se iba'

¿Cuál es el efecto del anuncio del presidente? ¿Van a seguir las protestas o se van a desmovilizar?

Yo creo que, primero, el Gobierno o el presidente, medianamente, ha vuelto a la sensatez, a la racionalidad. Todo, todo el pueblo boliviano venía pidiendo clamorosamente que se deje sin efecto este código, que es un código criminalizador, persecutorio y creo que lo que ha hecho el presidente lo devuelve a mostrar algo de sensatez de las autoridades del Gobierno. Pero el código no es la única lucha del pueblo boliviano: el pueblo boliviano ha pedido el respeto a su voto, democráticamente expresado en las urnas en un referéndum el 21 de febrero de 2016, y está pidiendo que el señor presidente y las autoridades del Gobierno reconozcan ese voto, reconozcan ese referendo y que de una vez por todas dejen sin efecto la posibilidad de una nueva reelección.

Entonces, dice usted que la defensa del voto del 21-F va a mantener las movilizaciones, por lo menos de parte del Comité pro Santa Cruz.

De todos los sectores que hemos estado conversando en el transcurso de la mañana, seguimos firmes porque el respeto al voto del 21-F es la lucha principal.

¿Cuáles son esos sectores?

Todos los sectores que estamos unidos en la coordinadora que hemos estructurado a nivel departamental, se mantienen. Nuestro pedido fue muy claro: primero, el respeto a nuestro voto del 21 de febrero, que eso significa no a la reelección del presidente y vicepresidente y el rechazo, obviamente, por ende, a la sentencia constitucional 084/2017; eso, más la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal. Hay un elemento que se ha cumplido, pero falta el otro. Falta el que dice que queremos que el presidente cumpla su palabra, él dijo que si perdía el 21-F, cumpliría su mandato y se iba a atender su restaurante en Chapare.

Con esto me está diciendo que hoy, mientras el presidente dé su mensaje a la nación, las protestas del ‘tractorazo’, la marcha de expromociones en Montero y la marcha a la Villa 1.º de Mayo no se detienen.

Todas las acciones que se han venido determinando por el Comité pro Santa Cruz, en coordinación con la Coordinadora Departamental de Instituciones, se mantienen. El martes nos vamos a sentar a hacer una evaluación y a ver las medidas que se vayan a tomar; y la próxima semana nos vamos a sentar también a nivel nacional con los comités cívicos para ver cuáles son las acciones que se determinan. Esto no ha concluido, esto es el inicio.

Tras el anuncio, la ministra Gísela López dijo en sus redes que “se le cayó la máscara a la derecha, ¿acaso no estaban movilizados contra el Código Penal (…) El pueblo es sabio”.

La única respuesta que le puedo dar a esa reverenda afirmación tan torpe es que es verdad, que el pueblo es sabio, por eso le pide a este Gobierno la pretensión de reelegirse indefinidamente.