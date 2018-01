Cuatro años sin rastro del periodista Cristian Mariscal

Hace cuatro años, el periodista Cristian Mariscal desapareció de la faz de la Tierra sin dejar rastro y la Justicia aún no ha llegado.

Si bien la Fiscalía no ha dado el caso por cerrado, el periódico tarijeño El País indica que no se conoce de ninguna investigación que siga en curso a nivel nacional sobre este caso. "No hay nada que conduzca a saber si está vivo o muerto", señala el portal de ese diario.

Lo que se sabe

Las cámaras de seguridad lo captaron en esa última noche al salir de una discoteca y dirigirse a su vehículo, un jeep Suzuki Samurai, a las cuatro de la mañana. Desde entonces nadie lo volvió a ver.

En los primeros días de la desaparición hubo tres imputados: Gabriela Torres Arauz, su ex novia; Grover Carranza Cazón, compañero de trabajo y pareja de la mujer: y un joven que le mandó a la familia del periodista desaparecido mensajes de texto con amenazas.

Sin pruebas suficientes todos quedaron en libertad dos meses después.

Cambio de fiscales

Cuando se cumplen 4 años sin Cristian Osvaldo Mariscal, el Fiscal Departamental Gilbert Muñoz, quien desde la esa entidad estuvo al frente de la frustrada investigación deja su cargo.

El fiscal General del Estado posesionó a Carlos Andrés Oblitas como nuevo fiscal Departamental de la ciudad de Tarija y Gilbert Muñoz fue nombrado Fiscal Superior.

Por su parte, el nuevo comandante departamental de la Policía tarijeña, Freddy Gordi, manifestó, en declaraciones recogidas por el mismo medio, que coordinará con la Fiscalía para que se retome la investigación del caso Mariscal.

Las dudas

Hasta ahora no se sabe si Cristian está vivo o muerto, si su desaparición se debe a una tema amoroso o si está relacionada su trabajo. En los días previos al 19 de enero de 2014, investigaba un caso de contrabando y narcotráfico para el medio televisivo Plus TV.