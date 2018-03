Costas lleva a más opositores a La Haya y Rada le dice que va a hacer campaña

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, esperó que se levante su arraigo y cuando lo obtuvo, anunció que lo acompañarán el senador opositor Oscar Ortiz y el alcalde de Cochabamba, José María Leyes. El Gobierno se molestó y a través del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, señaló que parece que lleva a sus “amigos” para hacer campaña.

La tensión entre el gobernador y el Ejecutivo estuvo latente en los últimos días luego de que Costas diera un ultimátum al Gobierno nacional por una asfixia económica, y Rada negó en La Paz que esta situación exista y atribuyó la falta de recursos a la bajada de los precios del petróleo.



Un día antes del viaje a La Haya, la tensión volvió a subir, pero esta vez en el marco de la delegación que acompañará el inicio de los alegatos orales que arrancarán el lunes en la corte internacional.

Rubén Costas, en un encuentro con medios de comunicación, declaró: “Tengo entendido que ya se levantó el arraigo y ya no hay ningún impedimento para que nosotros podamos asumir esa responsabilidad”, señaló.

Reiteró que acompañará a la delegación boliviana el lunes y martes, los dos días en los que Bolivia presentará sus alegatos, “para posicionar nuevamente que este es un tema que concierne a todos los bolivianos. No vale ninguna pulseta política, es muy sensible. Lo dije siempre, lo creo y lo reitero, es una reivindicación muy importante para el país”.

Sin embargo, inmediatamente después, salió con el sorpresivo anuncio. “Por eso es que también adelanto de que he invitado al senador Oscar Ortiz y a José María Leyes, para que me acompañen en este viaje”, indicó.

La respuesta no se dejó esperar. El ministro, durante un contacto con radio Panamericana, señaló: “Hay que decir que el señor Costas puede invitar a sus amigos, si es que así le parece; pero por supuesto que ellos no formarán parte de la comitiva oficial”.

Explicó que los 15 invitados por el Gobierno ya fueron debidamente acreditados y tendrán acceso especial a los diferentes espacios donde se llevará adelante el proceso.



“En el caso del señor Leyes la persona que está representando a los alcaldes del país es el presidente de la FAM, que es también alcalde, que es el señor Álvaro Ruiz, alcalde de Uriondo en Tarija”, mientras que cuando se refirió a Ortiz, manifestó que como parte de la comitiva oficial están la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y el presidente de la Cámara de Senadores, Alberto Gonzales. “Entonces, la comitiva oficial ha sido conformada de manera pluralista, amplia, participativa”, puntualizó.



El secretario general de la Gobernación de Cochabamba, Ricardo Pol, leyó la nota de invitación, y manifestó que Leyes “será el único alcalde y el único cochabambino que irá en representación de este pueblo a la presentación de los alegatos orales”.





Mientras, el secretario ejecutivo, Álex Contreras, complementó que el burgomaestre viajará con recursos propios, que se ausentará durante ocho días, por ello solicitó licencia sin goce de haberes y que no lo hace por Evo Morales ni por el MAS, sino por la reivindicación marítima.



El alcalde, en un contacto con Panamericana, dijo además que tras las elecciones de 2019 seguramente otro presidente que saldrá de la oposición deberá seguir el proceso y por eso vale la pena empaparse del proceso.



El ministro Rada respondió: “Esas declaraciones huelen a campaña político partidaria y daría la impresión que Costas y sus amigos están viajando a La Haya para hacer campaña por su propio partido, cuando no es ni correcto, ni oportuno ya que no se pueden mezclar las dos cosas. Una cosa es la demanda marítima, que estamos a días de que se vivan jornadas históricas como van a ser los alegatos orales allá en La

Haya, y otra cosa son las elecciones del 2019, donde el pueblo decidirá en las urnas entre los candidatos que se van a presentar”.

Calificó esas declaraciones como “censurables, por impertinentes e inoportunas, esperemos que sean a título personal y no estén expresando la posición de su partido", acotó la autoridad.





El senador Oscar Ortiz aseveró que aceptó la invitación para asumir una posición como organización política de apoyo a una política de Estado, la reivindicación marítima. “No sé cuál es la molestia del Gobierno, porque va más allá de la gestión de turno. Nosotros, estando allá, mostramos una posición única y como proyecto político que aspira a convertirse en la alternativa del país, eso garantiza la continuidad de estas acciones. Nosotros apoyamos, los que hacen campaña con esto son los integrantes del MAS”, dijo.