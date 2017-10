El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, criticó la realización de las elecciones judiciales y señaló que la organización política que encabeza rechaza este proceso. Además aseguró que existe molestia en el Gobierno por las críticas que llegan desde diversos sectores.

"Los opositores, la prensa, la Iglesia molestamos a los que concentran el poder y la justicia. Demócratas rechaza estas elecciones judiciales fraguadas", escribió Costa en su cuenta en Twitter.

Los opositores, la prensa, la Iglesia molestamos a los que concentran el poder y la justicia. Demócratas rechaza estas elecciones judiciales fraguadas pic.twitter.com/g6eLWzfYRf — Rubén Costas (@RubenCostasA) 31 de octubre de 2017

Costas también se refirió al segundo aguinaldo, beneficio que este año no se pagará al no haberse alcanzado el crecimiento requerido, y espera que en el futuro la medida no se use políticamente.