“Cuando los gobernantes no acatan la soberanía de los ciudadanos, la democracia está en crisis”, dijo Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, anoche, al inicio de su informe anual ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. En una noche templada, en un ambiente plagado de mosquitos y representantes de instituciones, a la que solo faltaron las autoridades del municipio cruceño, el Gobernador comenzó hablando de la política nacional antes de dar por concluido el ciclo de su generación con la aprobación del Estatuto Autonómico.

Consideró que el detonante de las movilizaciones de los últimos días fue el fallo del Tribunal Constitucional que autoriza al presidente Evo Morales -y a él mismo, entre otras autoridades- a repostularse. “Ningún tribunal, ningún gobernante, puede robarle al pueblo su soberanía”, dijo.

Para el gobernador de Santa Cruz los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han ingresado en una crisis de legitimidad que tiene paralizado al primero, que hace que el segundo lance leyes que nadie quiere acatar y provoca rechazo en el tercero.

“Los ciudadanos han asumido ya la tarea de recuperar el poder para transferirlo a un nuevo depositario que garantice el respeto de la voluntad popular, que garantice un gobierno y una justicia limpios, eficaces y transparentes. Y estoy seguro de que los ciudadanos no están mirando al pasado, sino que tienen ya los ojos puestos en el futuro”, dijo, ante el aplauso de la concurrencia.

No recibirá vítores de Reymi Ferreira, ministro de Defensa. En su opinión, las palabras de Costas reflejan que los que perdieron el poder en 2005 lo quieren recobrar. Asegura que en los 12 años de Gobierno de Evo Morales hubo un desplazamiento del poder hacia las clases populares y que ahora hay un proyecto reaccionario para recuperar el poder perdido. “Esto es un espacio de lucha de poder. Rubén Costas está en su rol, es parte del grupo que en 2003 le dijo a Goni que gobierne desde Santa Cruz”, dijo Ferreira, que cree que quien mejor expresa a la oposición es la

diputada Norma Piérola, que tuiteó que prefería una dictadura de botas y no de ojotas.



La gestión

Antes de entrar en su informe de gestión, Costas aseguró que la Asamblea Legislativa dejó de ser representativa de la población y que “no se puede gobernar solo para una parte del país, aun contando con dos tercios en la asamblea”. Añadió que en el fondo hay una crisis económica con la caída del 60% de los ingresos del país, que su gestión invirtió más de Bs 1.300 millones, con un déficit superior a los Bs 150 millones y una ejecución del 89,5%. Mencionó como uno de sus logros haber dispuesto la consulta gratuita de los hospitales, en los que se invierten más que lo que la ley le permite y que podría derivar en otro juicio en su contra y que está dispuesto a ir preso para no dejar al pueblo sin médicos ni enfermeras.



Habló de cómo apalanca recursos para obras de infraestructura, de los éxitos de la unidad de investigación de nuevas semillas, de la pausa en el Urubó y de las medallas de los deportistas cruceños. Antes de concluir, habló de un artículo escrito por su vocero, Vladimir Peña, en el que ponía a la autonomía como la llave del futuro. “Tengo que confesarles que me emociona pensar que aquello que mi generación considera el fin de un ciclo, los jóvenes más brillantes de Santa Cruz lo consideren la llave de su futuro”, dijo y convocó a los jóvenes del departamento para que se sientan legítimos propietarios de la autonomía.

El estatuto constitucionalizado regresará a la asamblea legislativa en una semana



Marco Mejía, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, fue el encargado de abrir la sesión, la primera del año del órgano legislativo cruceño. No hizo un informe ante el pleno, como el del gobernador Rubén Costas, solo se limitó a un relato sobre cómo se aprobó el Estatuto

Autonómico y a anunciar que el texto aprobado por el Tribunal Constitucional Plurinacional volverá a la Asamblea Departamental el miércoles de la próxima semana para ser preparado para su promulgación.



En el último día hábil de 2017, como una de sus últimas sentencias antes de pasar la posta a los tribunos elegidos el 3 de diciembre, el TCP sentención la compatibilidad del estatuto cruceño con la Constitución Política del Estado y solo falta que el Gobernador lo promulgue para que entre en vigencia.



En la sesión de anoche, Mejía retrocedió hasta 2004 para encontrar el origen de la lucha autonómica y del estatuto. Recordó los cabildos, la asamblea preautonómica, el referendo, los juicios derivados por dicha consulta popular, los cinco años que el estatuto estuvo dormido por falta de consenso y la aprobación de septiembre último. Costas aseguró que este estatuto refleja la mejor autonomía posible en este momento, y que abre las puertas a mayor autonomía futura.