El presidente Evo Morales ratificó este martes, a 18 de los actuales ministros en las diferentes carteras de Estado y solo cambió a dos. Alfredo Rada asumió el ministerio de Presidencia (antes estaba René Martínez) y Javier Zavaleta, el de Defensa, en reemplazo de Reymi Ferreira. Para el gobernador cruceño, Rubén Costas, estas modificaciones no reflejan el pedido de cambio estructural que pide el pueblo y que lo ha venido manifestando a lo largo de estos meses con protestas callejeras, marchas y paros cívicos en gran parte del país.

"El presidente no reflexionó ni asumió la demanda de cambio que pide la gente. Optó por un gabinete para seguir como estamos, con énfasis electoral en vez de resolver los problemas ciudadanos", escribió Costas en su cuenta de twitter en donde también se refiere a un "proceso de agotamiento" al que ha entrado este "Gobierno derrotado dos años seguidos en las urnas".

PUEDES LEER: Todos los detalles de la posesión de ministros

Costas también se refirió a que durante los 12 años que lleva Evo Morales en el poder, no se ha respondido de manera efectiva a temas prioritarios como la salud, industrialización, justicia, la educación y oportunidad para los jóvenes y que con ello "se comprueba el despilfarro de los recursos. Me apena que hayan desaprovechado una oportunidad inmejorable para cambiar Bolivia".

El Presidente no reflexionó ni asumió la demanda de cambio que pide la gente. Optó por un gabinete para seguir como estamos, con énfasis electoral en vez de resolver los problemas ciudadanos. Confirma el proceso de agotamiento de un gobierno derrotado 2 años seguidos en las urnas — Rubén Costas (@RubenCostasA) 23 de enero de 2018

"Ignora el clamor popular"



El Gobernador cree que los ciudadanos no van a "tolerar la actitud antidemocrática del Presidente" que "lamentablemente sigue desconectado de la realidad al ignorar el clamor popular que exige respeto al #21F. Ayer el país esperaba que deje atrás su afán reeleccionista y reponga la soberanía del pueblo".

Las palabras del gobernador cruceño van en la misma corriente que otros líderes opositores como Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga que consideran que se ha desperdiciado la oportunidad de mejorar las condiciones de la población y que las ansias de mantenerse en el poder, terminan por desgastar el actual Gobierno.

EL DEBER consultó a la senadora Adriana Salvatierra (MAS) que cuestionó la posición que asumieron los políticos y los acusó de no tener propuestas de visión de país. “(Ellos) tratan de desmerecer cualquier logro del proceso de cambio. No lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, lo dice el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y Naciones Unidas, son logros reconocidos por estas instituciones y por eso la oposición solo se limita a criticar y no propone absolutamente nada”, respondió Salvatierra.