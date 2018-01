Costa denuncia que algunos diputados trabajan dos veces por mes

La diputada Jimena Costa afirmó que existen algunos legisladores que solo asisten a trabajar dos días por mes y ratificó su pedido para que esa instancia del Legislativo difunda públicamente la información de la labor que cumple cada asambleísta.

"Vengo a trabajar todas las sesiones y veo que algunos vienen a trabar un par de veces al mes, y no sé cómo se inventan sus licencias", sostuvo la opositora a tiempo de señalar que por esa solicitud se incrementó el acoso político en su contra.

Detalló que "hay muchos que no vienen a trabajar todas las semanas que les corresponde a La Paz. Son cosas que la población sabe y que vienen del MNR, el MIR, ADN y todo lo que quieran, pero que no han cambiado".

Ratificó que existen funcionarios que son víctimas de "extorsión" por parte de diputados, aunque no quiso identificar a los responsables, y también advirtió la existencia de cargos falsos por los que se desembolsan recursos.

"He pedido que en la página web de Diputados pongan nuestras asistencias, faltas, licencias, bajas médicas, peticiones de informe, para que todo el mundo lo pueda ver. Hay algunos que no vienen a trabajar, que no hacen nada y que no les gusta que exijamos transparencia", acotó, señalando que ella publicará en Facebook la labor que desempeña.