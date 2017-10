Corrupción y retardación de justicia son apuntados por candidatos al TSJ

El primer foro de candidatos por Santa Cruz, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se desarrolló en el Paraninfo Universitario. Allí, los cuatro postulantes fueron claros al apuntar a la actual administración de justicia, a la corrupción, la retardación de justicia y también una falta de acceso a ella como causas que han deteriorado el sistema actual.

William Torrez, Olvis Egüez, Joyce Choquerive y Teresa Ardaya participaron de este evento que fue organizado por el Órgano Electoral y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en alianza con EL DEBER.

Lleno total en el Paraninfo universitario en el primer foro de candidatos a Tribunal Supremo de Justicia pic.twitter.com/6KxRgElLWi — EL DEBER (@diarioeldeber) 31 de octubre de 2017

Lo que dicen los candidatos

William Tórrez se mostró crítico al indicar que "hay una falta de independencia, una falta de acceso y una falta de modernidad en la administración de justicia". También apuntó a la corrupción como un mal que penetra y causa un daño, no solo al litigante, sino también a la sociedad ya que hay personas que no tiemblan "para meter la mano al bolsillo del litigante".

Olvis Egüez considera que hay poca inversión pública en el sistema de justicia. Este es un mal que se debe contrarrestar con la educación que a mediano plazo dará sus frutos para tener una mejor justicia.

"Si nosotros educamos a nuestra gente tendremos personas que buscarán bienes mayores en beneficio de la sociedad. También se debe cambiar el pensum de la escuela de jueces, ya que se necesita también aprender valores".

Por su parte, Joyce Coquerive considera que esta administración de justicia se ha aplazado. "Hay todopoderosos que se creen intocables. Sin embargo, mi compromiso es ir junto al proyecto de Defensor del litigante para dar una buena administración ya que ser juez no es un privilegio, tenemos la obligación de hacer cumplir la ley".

A su turno, Teresa Ardaya enfatizó en su discurso que "debe de haber una mayor apertura en el sistema de justicia, la gente no confía en los administradores. La justicia debe ser eficaz, el veredicto debe dejar tranquilidad al ciudadano y que no haya duda alguna".

"La justicia que llega retardada no es justicia. Hay reos que no tienen sentencia, seis de cada diez no la tienen y están ahi, esperando una buena o mala decisión, pero esperando", apuntó.

El Paraninfo Universitario lució repleto. El foro tuvo como observadores a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Este evento forma parte del cronograma de actividades programadas por el Tribunal Supremo Electoral con miras a las elecciones judiciales fijadas para el 3 de diciembre.