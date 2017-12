José González Valencia, uno de los líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizó ataques contra corporaciones policiacas y encabezó operaciones para conquistar territorio para su grupo en Jalisco, según reportes de prensa de México.

Pese a que sus antecedentes lo revelan como un ‘peso pesado’ del narcotráfico, su presencia no fue detectada en Bolivia, donde estuvo por más de seis meses. Sin embargo, consiguió, presentando un documento mexicano con el nombre falso de Jafett Arias Becerra, que Migración le otorgara la residencia temporal por dos años, presentando entre los requisitos el certificado de antecedentes de Interpol y un contrato de trabajo.

Además, González Valencia, que cayó el miércoles en Brasil en la ciudad de Fortaleza mientras vacacionaba con su familia, obtuvo la cédula de identidad de extranjero que es emitida por el Servicio General de Identificación Personal (Segip).

Así, vuelven a ponerse en entredicho los controles migratorios y la emisión de documentación en el país, después de que en octubre la Dirección Antidroga (Diandro) de Perú informara sobre una lista de 12 capos peruanos narcotraficantes que operaban en Beni y Tarija, de los cuales seis tenían cédula de identidad en que aparecían como bolivianos y con nombres que no les correspondían, según publicó el periódico peruano La República.

Cómo obtuvo los documentos

El ministro de Gobierno Carlos Romero señaló que el Segip le extendió al mexicano la cédula de identidad de extranjero con base a la certificación de residencia temporal de dos años de parte de Migración en La Paz en virtud de haber acreditado un trabajo en Bolivia y de que no se tenía notificación de antecedentes en Interpol.

Romero no detalló a qué actividad se dedicaba el mexicano, pero EL DEBER conoció que presentó un contrato de trabajo con una persona en Santa Cruz.

El ministro señaló que Interpol no detectó este caso como varios otros que se repiten en Bolivia y otros países debido a la resistencia a compartir los antecedentes criminales entre los estados. “Cuando hemos planteado esta solicitud nos han respondido que dañaría el derecho a la imagen de las personas”, afirmó.



Migración y Segip



Henry Baldelomar, responsable de Migración en Santa Cruz, señaló que el mexicano ingresó al país como turista y luego solicitó la permanencia temporal, para lo cual los requisitos establecidos en la ley 370 son antecedentes Interpol y del Rejap, además de un análisis clínico y un certificado de trabajo. La residencia temporal le fue otorgada en La Paz y corría del 22 de marzo de 2017 al 22 de marzo de 2019.



“El pasaporte que presentó era válido, auténtico y vigente. Le fue emitido en su país en 2013 con una duración de 10 años”, dijo Baldelomar.

Aclaró que no es trabajo de Migración verificar la identidad del individuo sino la legalidad del documento a través de una serie de criterios y características del pasaporte, pero que no se hace un cruce de información con el país de origen. “La falla inicial estuvo en México, en la debilidad del control de su documento de identidad”, indicó.

Por su parte el Segip informó que emitió el documento de extranjero con base a una resolución administrativa de permanencia que emite Migración.



El comandante departamental Rubén Suárez manifestó que se indagará a través de las unidades especializadas y los contactos con sus pares brasileños la originalidad del documento, mientras que el fiscal departamental Freddy Larrea indicó que pedirá informes para analizar qué acciones seguir.

Cuestionamientos

Notificaciones de Interpol

El ministro de Gobierno Carlos Romero aclaró que hay diferentes protocolos y categorías de notificaciones de Interpol y que probablemente tienen fallas por lo que habrá que hacer una valoración, la cual encargará al nuevo comandante nacional de la Policía, Alfonso Mendoza.



Samuel Doria Medina

”Gobierno de Evo debe explicar, cómo el líder del cártel de Jalisco consiguió documento boliviano", escribió en su cuenta en Twitter el jefe de Unidad Nacional (UN).

Unidad demócratas

"Queremos saber bajo la autorización de quién, con qué procedimiento obtuvo este señor un documento boliviano”, dijo Wilson Santamaría, jefe de la bancada en diputados de Unidad Demócratas. Además señaló que la detención del mexicano líder del CJNG en Brasil y no en el país, donde supuestamente residía, "no es una buena señal en materia de lucha contra las drogas".

“La chepa”, líder financiero del cártel Jalisco



“La Chepa”, como se conoce a José González Valencia, asumió el mando del CJNG tras la captura de su hermano mayor. Según la Procuraduría de México, fue jefe de seguridad del principal líder del cártel, su cuñado Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, desde 2015 es el operador financiero del grupo de narcotraficantes.



Su padre fundó un grupo que enviaba cocaína a los Estados Unidos y que fue extinguido hace una década, pero sus hijos y hermanos siguieron activos.



Se alió con su cuñado, para crear un nuevo grupo que colaboró con el cártel de Sinaloa hasta 2010.

También encabezó las operaciones para conquistar el territorio que dejó en Michoacán el desaparecido cártel de Los Caballeros Templarios.



A partir de ese año, empezaron a disputar a sus ex aliados el control del narcotráfico en Jalisco, uno de los principales centros de operación financiera de Sinaloa.