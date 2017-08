Mientras la Cámara de Diputados aprobaba el proyecto de ley que levanta la intangibilidad al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), los tractores y camiones ya ponían en práctica la nueva norma y edificaban un puente sobre el río Isiboro, a 6,7 kilómetros de Isinuta, puerta de la reserva por el lado de Chapare.

“No hay el ingeniero, no pueden pasar”, dijo un obrero, mientras unos metros abajo más trabajadores, camiones y maquinaria pesada mueven tierra y levantan tubos de hormigón por las aguas del río Isiboro.

Este pequeño ejército construye un puente que llevará el mismo nombre del afluente, y que es parte de lo que fue el tramo II del proyecto carretero San Ignacio de Moxos-Villa Tunari, justo el que atravesará el Tipnis. Para confirmar que el lugar está dentro del Tipnis, EL DEBER envió las coordenadas a Rafael Cabrera, experto en sistemas de información geográfica, docente de la Universidad Nacional Ecológica e investigador. No solo confirmó que está dentro de la reserva, sino que envió un estudio de deforestación causada por los colonos chapareños en la zona (ver en pág. 4).

Los trabajos, según los obreros, comenzaron hace tres meses. La empresa que lleva adelante el proyecto es AMVI, que comparte la obra con Incotec, que realiza la fundación de la obra, que es fiscalizada por la firma Cajuata.

Se contactó por teléfono a Hilda Mollo, administradora de AMVI, que explicó que no era la indicada para dar información de la carretera. También se llamó a la empresa Incotec, pero aseguraron que el gerente no se encontraba en las oficinas.

“A nosotros nos contrató ABC, y no podemos dar mayor información. Eso nos han dicho expresamente desde La Paz”, señaló, esquivo, un empleado AMVI.

“Por favor no pueden avanzar”, insistió luego un trabajador de Cajuata, que rápidamente ordenó el despliegue de un enorme tráiler para impedir el paso del equipo de prensa. Luego el mismo hombre dio aviso a vecinos del Polígono 7, que forman parte de Consejo Indígena de Sur (Conisur).

La obra anunciada

Los puentes dentro del Tipnis fueron comprometidos el año pasado por el presidente Evo Morales. El 11 de septiembre de 2016, el mandatario encabezó el acto de inauguración del tramo caminero Villa Tunari-Isinuta (Tramo I del proyecto original de la polémica vía). Según reportó el diario Los Tiempos, el mandatario dio un año de plazo para que tres puentes estén concluidos. Se trataba de tres edificaciones: el puente sobre el Isiboro, que en ese momento se anunció como un tendido de 250 metros de largo a un costo de $us 4,9 millones; el puente sobre Sazama, de 150 metros y 2,7 millones de inversión, y el puente Ibuelo, de 120 metros de largo, por un valor de 2,3 millones. Los dos primeros fueron adjudicados a AMVI y el tercero, a Sergut.

Ayer se buscó la versión del Ministerio de Obras Públicas y la Administradora Boliviana de Carreteras. Por la mañana dijeron que no se referirían al tema. Por la tarde, se consultó a Galo Bonifaz, viceministro de Transporte, que pidió que le envíe la información. Una vez vio los datos, anunció una conferencia. Finalmente, desde el Ministerio de Obras Públicas confirmaron la rueda de prensa, pero para el próximo martes, porque el ministro está de viaje.

En septiembre del año pasado, según Los Tiempos, Noemí Villegas, presidenta de la ABC, dijo que se trata de una reposición de obras que ya existían en el lugar. El Ministro de Obras Públicas no quiso aclarar si la construcción iba en contra de la Ley 180 de intangibilidad.

El abogado Leonardo Tamburini, exdirector de la ONG Cejis y uno de los ideólogos de la ley 180, aseguró que sí. Si bien el Polígono 7 no es parte de la TCO, sí es parte del parque y la ley era taxativa al prohibir la construcción de una carretera a través de la reserva.

¡No pueden pasar!



El equipo de EL DEBER hizo caso omiso a la advertencia de los trabajadores de no pasar y bordeo el río, para corroborar otras versiones que dicen que el Estado ya comenzó la construcción de otros dos puentes.

“Alto, ustedes no pueden pasar, son mentirosos”, fue la orden de un grupo de colonizadores, que fueron avisados de la presencia de periodistas. Se identificaron como vivientes del lugar y que hacían de centinelas del proyecto, al que afirmaron defenderán “a muerte”, porque traerá desarrollo a su región.

“Nosotros estamos sacrificándonos para tenerlo el puente. Y no vamos a permitir a ningún periodista mentir. Dónde estaban ustedes cuando la gente moría por no llegar al hospital”, gritó un hombre, que luego levantó el brazo y tronaron varios petardos. “Váyanse, están advertidos, siempre. Que hacen aquí ustedes son cambas, son gente de oposición, de Costas”, añadió.

Luego del estallido de los petardos, los trabajos continuaron. Los obreros ya habían encendido los carbones debajo de una parrilla improvisada y dos constructores se dedicaban a picar carne para preparar el almuerzo. Otros, encofraban los enormes moldes del puente respondiendo evasivamente las consultas. “No sabemos mucho”, decían.



Orlando Ferrufino, responsable de la obra y funcionario de AMVI, declaró que la obra empezó hace tres meses, pero por un comunicado expreso de la ABC, no podía dar ningún tipo de detalles de la operación.

Los otros puentes

Fernando Vargas, expresidente de la Subcentral Tipnis y presidente de la Octava Marcha que consiguió la intangibilidad, contó que pese a que por ley no se debería hacer ningún tipo de obra civil en esta área protegida, el Gobierno, a través de la ABC, está construyendo tres puentes, entre Isinuta y Santísima Trinidad, al borde del Polígono 7. El segundo está sobre el río Ibuelo, o Ibuelito, como lo llaman los lugareños. El tercer víaducto está en la zona de Sazama, por donde pasa el río del mismo nombre. “Es lamentable lo que está pasando en nuestra casa”, dijo Vargas, con impotencia.