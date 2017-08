Un nuevo sacudón a la justicia se produjo ayer con la renuncia irrevocable de la representante del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, Roxana Pérez, cuyas oficinas fueron allanadas ayer; además, en otro hecho, la aprehensión de un juez y de sus colaboradores y de un abogado sindicados de corrupción.

Indignada, Pérez adujo como motivos de su renuncia una serie de ataques y amenazas en su contra a través de las redes sociales y que considera que quieren involucrarla en el caso de las listas de jueces a quienes algunos funcionarios pedían dinero a cambio de mantenerlos en sus cargos.

Pérez, que se enteró del allanamiento cuando estaba en Portachuelo, dijo que hay gente, aunque no precisó nombres, que buscaban relacionarla con los tres consejeros de la Magistratura que fueron acusados por el Ministerio de Justicia de pedir dinero a jueces para mantenerlos en sus cargos.

“Me voy por dignidad y porque no quiero agarrarme del cargo, por las personas que me están atacando y por la seguridad de mi familia”, afirmó Pérez, quien señaló que no tenía seguridad jurídica para seguir en su labor ni el ‘buen miramiento’ del órgano judicial. “Desde que ocurrieron estos hechos (denuncias de extorsión a jueces), se me fueron cerrando las puertas”, aseveró.

Por ese hecho, actualmente se encuentra detenido en Palmasola el ya destituido director nacional de Derechos Reales, Jorge Bohórquez.

El fiscal departamental, Freddy Larrea, explicó que precisamente siguiendo las investigaciones de ese caso la comisión de fiscales solicitó una orden para allanar las oficinas del Consejo de la Magistratura, que se ejecutó ayer a mediodía.

“Se han secuestrado CPU y documentación que va a ser sometida a un peritaje para buscar elementos de convicción y posibles nexos con otras personas sospechosas que sirvan a la investigación”, aseveró.

Entre los elementos que se buscan, Larrea explicó que se analizará el origen de las listas de los posibles despidos masivos de jueces “que fue malintencionadamente utilizada por el exdirector de Derechos Reales”. “Se está investigando de forma integral, no específicamente dirigido a una persona”, aclaró.

Pérez denuncia amenazas

Pérez explicó que recibió amenazas y ataques a través de las redes sociales. “Siempre he trabajado con honestidad contra la corrupción. No soy ninguna delincuente”, señaló.



Además, denunció, sin precisar nombres, que es víctima de guerra sucia a través de Facebook y de WhatsApp, donde la relacionan con un consejero y que teme por la seguridad de su familia porque han publicado la dirección de su casa.

Juez aprehendido



El juez Público Civil Comercial 22.avo de Santa Cruz, David Caicedo Balcázar, y el abogado particular Miguel Ángel Brito Yucra fueron aprehendidos ayer por el Ministerio Público sindicados por el delito de corrupción.



Larrea explicó que Caicedo está siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de prevaricato y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados.

Además, tres funcionarios de su juzgado fueron arrestados con fines investigativos.



Según la relación de los hechos, ayer, a las 8:30, la señora L.V.L.A. presentó una denuncia argumentando que Caicedo ha emitido una serie de resoluciones favoreciendo al abogado Brito, quien supuestamente tenía ingreso a ese juzgado y al mismo tiempo actuaba como si fuera funcionario.



Al lugar llegó el fiscal Fernando Mejía, quien encontró en flagrancia al abogado Brito trabajando en el despacho del juez con cuadernos procesales en manos. Asimismo, se encontraron evidencias e indicios de las irregularidades cometidas por el juez en el ejercicio de sus funciones.