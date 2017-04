Conocé las capitales europeas 'veg friendly'

La comida orgánica atrae a un viajero exigente, de alto poder adquisitivo y preocupado por la sostenibilidad. Se trata de una tendencia que está en auge por la fuerte demanda que existe de restaurantes que ofrecen platos sin ingredientes de procedencia animal en sus menús.

Según el diariodegastronomía.com son muchos los estudios que demuestran que comer sano y cruelty-free (libre de crueldad) no está reñido con las formas de turismo convencional y por tanto no merma la afluencia de personas hacia los grandes núcleos urbanos. No es solo cuestión de modas, sino una necesidad demandada por los foodies de todo el mundo.

Por ello, el comparador de alquileres vacacionales Hundredrooms (cien cuartos) ha realizado una clasificación de las capitales europeas que mejor afrontan este nuevo movimiento gastronómico, un ranking que se basa en el número de restaurantes veganos en relación con la cantidad de habitantes de las distintas ciudades.

Las top 'veg friendly'

Lisboa, Portugal. En el primer puesto de la clasificación se alza la capital portuguesa. Existen más de un centenar de restaurantes y tiendas para veganos y vegetarianos. Para una ciudad con apenas medio millón de habitantes es un reclamo contar con tal disponibilidad de productos orgánicos.

Praga, República Checa. A pesar de que la gastronomía checa está principalmente basada en productos cárnicos, los productos orgánicos se están haciendo cada vez más visibles en las calles de Praga. Ofrecer solo productos naturales de temporada y recetas novedosas han convertido a esta ciudad en un destino de referencia, con menús en el centro de la capital por menos de 5 euros.

Varsovia, Polonia. Hasta el propio Financial Times se ha hecho eco del giro de 360 grados que está dando la capital polaca en cuanto a la oferta de restauración. El fenómeno veg friendly está creando conciencia y tendencia, por ejemplo, en el Charlotte de Plac Zbawiciela, donde se puede combinar un café con un gran surtido de bollería vegana casera a un precio más que razonable.

Roma, Italia. La ciudad eterna cuenta ya con más de cincuenta restaurantes de este tipo. Entre las diferentes propuestas, destaca el Margutta Vegetarian Food & Art que, además de su brunch dominical, es famoso por su ‘Green Aperitif’ de los miércoles. Más del 70% de sus recetas son orgánicas y emplean ingredientes de producción local. El resultado son platos modernos que no olvidan la tradición culinaria italiana, como el crujiente de queso pecorino y almendra con mostaza de albaricoque.

Barcelona, España. Es considerada la ciudad más veg friendly de España. De hecho, hace un año fue declarada oficialmente por el Ayuntamiento barcelonés como ciudad veg friendly para promocionar las oportunidades de este consumo entre sus habitantes y turistas. A ello han contribuido, también, cientos de locales como el Cat Bar, especializado en cocina vegana y cervezas de importación desde el año 2009. Entre sus platos más demandados se encuentra una gran variedad de hamburguesas veganas y uno de sus atractivos principales es el poder beneficiarse de un 10% de descuento si se accede en bicicleta.