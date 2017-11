La sesión está convocada para las 09:00. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, será interpelado mañana dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el millonario desfalco que sufrió el Banco Unión.

Carmen Eva Gonzales, senadora de Unidad Demócrata (UD), solicitó el informe y explicó que el titular deberá responder todos los pormenores del hecho, por el cual existen más de 30 personas investigadas. Asegura que altos personeros sí están involucrados en la sustracción de los 37,6 millones de bolivianos.

"Es un tema que preocupa a toda la población porque es una institución pública (...) Todas las preguntas están dirigidas al hecho y lo que la autoridad debió hacer y no hizo como instancia de control", explicó la solicitante.

Preguntas que deberá responder el ministro:

Pedirán su censura

La legisladora explicó que como oposición solicitarán la censura del ministro, aunque admitió que lo más probable es que la mayoría oficialista emita un voto de confianza. Sostiene que Guillén incurrió en incumplimiento de deberes.

Manifestó que la investigación no está bien encaminada. "No responden cómo operó Juan Pari, cómo sacó esta cantidad de dinero, estamos en la nebulosa, no hay información real sobre este desfalco en el que seguro están involucrados altos mandos", acotó.

Inicialmente la interpelación estaba prevista para el 10 de noviembre, pero la fecha fue cambiada para mañana, debido a que coincidía con la efeméride cívica del departamento de Potosí y los asambleístas participarían en la sesión de honor.