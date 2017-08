La historia de cada una de las mujeres que integra la lista, es el reflejo de la de miles de bolivianas: capaces de vencer las adversidades y salir adelante, no temerle a nada y vivir por una causa.

Te presentamos a una mujer toma “el volante” de su destino, a una que lleva la lucha por la igualdad de género a las aulas, a otra que –como muchas- saca a su familia adelante más ayuda que el de la fuerza de su trabajo, a una que hizo brotar su fortaleza de una limitación física, a una mamá boliviana que cría y ama a 14 hijos biológicamente ajenos y a una joven que mira la vida en plano general y busca una convivencia armónica entre humanos y osos.

Conoce las historias que EL DEBER recoge como fuente inspiración por su fuerza y compromiso:

1.Lourdes Santos, mamá sustituta en las Aldeas Infantiles SOS

Lourdes trabaja desde hace 15 años en las Aldeas Infantiles de Santa Cruz y en ese tiempo ha criado a 14 niños como si fueran sus hijos biológicos, actualmente tiene a siete a su cargo. “Me levanto temprano y a los más grandes los despierto porque todos tenemos obligaciones en la casa, les pido que tiendan su cama, el mayor se pone a barrer la casa yotro pone la caldera para el desayuno”, dice iniciando el relato de un día normal en su vida. Después, como toda mamá, los apura para que se vistan y terminen de desayunar antes de irse a colegio. Y mientras espera que vuelvan prepara el almuerzo y termina de arreglar la casa.

Lourdes junto con los siete hijos que cría actualmente

“El año pasado estaba enferma, saqué vacación, pero todos mis hijos iban a verme, somos una familia unida”, cuenta conmovida la mamá sustituta y añade que “aunque más adelante me dedique a otra cosa nunca van a dejar de ser mis hijos”.

2. María Jaqueline Meroe, visitadora médica

Todos se sorprenden cuando entran al taxi y ven a una mujer al volante, cuenta María, quien es visitadora médica y los fines de semana ‘tachea’. Todo empezó en noviembre del año pasado cuando, por problemas familiares, se vio en la necesidad de que ganar unos pesos extra y le fue mejor de lo que pensaba.

Con algo de temor por los accidentes y la inseguridad en las calles, María puso el letrero de ‘taxi’ a su vehículo y desde entonces sale los fines de semana. Por día puede ganar hasta 200 bolivianos.

María Jaqueline trabaja los fines de semana como taxista

Esposa y madre de dos hijas, María cuenta orgullosa que los pasajeros se sorprenden cuando la ven pero valoran su trabajo. “Me dicen felicidades y que siga adelante”. Otro comentario común, es preguntarle si no tiene miedo. “Obvio que tengo temor, pero yo soy bien católica y salgo encomendándome que Dios para me proteja y me libre de peligros y de accidentes porque hay mucha gente que se cruza sin pensar”, cuenta la cruceña que marca la diferencia en un rubro dominado por hombres.

3. Elizabeth Bress, empresaria y conferencista motivacional

Esta destacada mujer cruceña tuvo que enfrentar muchos obstáculos al haber nacido con una deformidad física que la obliga a usar una pierna ortopédica desde que era pequeña. Pero el sufrimiento es cosa del pasado. Ahora es una mujer fuerte que da charla motivacionales y de superación personal en Estados Unidos y las dio también en varias ciudades de Bolivia.

Elizabeth se crió en Santa Cruz y ahora radica en Estados Unidos

A sus 42 años y con un título de licenciatura en Administración de Empresas, Elizabeth no conoce la palabra impedimento: hace boxeo, kickboxing, pesas, escala cerros y fue reina de belleza en 2004. También es propietaria de Specialized Orthopedic Solutions, una empresa con sede en Los Ángeles (Estados Unidos) donde ella radica, que fabrica prótesis ortopédicas.

4. Ximena Velez-Liendo, bióloga que trabaja en la conservación de los ojos jucumaris

La bióloga orureña Ximena Velez-Liendo ganó en Inglaterra, el premio Whitley 2017 otorgado por Whitley Fund for Nature (WFN), por su trabajo de investigación sobre los osos jucumari, en el municipio tarijeño de San Lorenzo.

Ximena posa junto con un oso jucumari sedado

La joven científica inició su trabajo en 1999, cuando vio un oso en estado silvestre mientras realizaba su tesis en el Parque Nacional Carrasco en el departamento de Cochabamba. "Era la primera vez que estaba en el campo y la primera vez que vi a un oso. Ese fue y es el recuerdo más lindo que tengo hasta ahora", dijo en su momento en una entrevista con la agencia de noticias EFE.

El objetivo de Ximena es proteger la especie y lograr la convivencia pacífica con estos animales.

5. Luzmila Ríos, costurera y mamá soltera

Luzmila trabaja hace 18 años como costurera y diseñadora en el mercado El Trompillo, donde formó parte del directorio de la Asociación 3 de octubre. “Soy de las personas que gusta trabajar y no pedir nada regalado”, cuenta la mujer que está sacando adelante a dos hijas sin la ayuda de nadie. La mayor de sus hijas está estudiando Ingeniería Industrial y la otra todavía está en el colegio.

Luzmila posa orgullosa con sus dos hijas

Luzmila es un ejemplo de no bajar los brazos. Comenzó trabajando para otra gente hasta que dos motivaciones la llevaron independizarse: necesitaba ganar más porque no le alcanzaba y quería llevar a sus hijas a su lugar de trabajo para dejarlas solas en su casa.

Para ella, el hecho de valerse por ella misma es uno de los principales valores. Cuando tuvo que internar a una de sus hijas en el hospital, no aceptó que nadie la ayudara económicamente y sacó un crédito en el banco que está pagando por cuotas.

6. Lucinda Mamani Choque, maestra que trabaja en la igualdad de género

La maestra Lucinda inició un programa educativo, en una escuela de la zona rural de Calería (La Paz), que incluye el tema de género en todas las materias.

La 'profe' Lucinda también fue reconocida a nivel internacional

Lucinda Mamani se interesó en la igualdad de género en el ámbito educativo luego de presenciarun acto de discriminación contra las mujeres en el aula. La notabilidad de su trabajo la llevó a ser finalista del premio Global Teacher Prize 2016 y premio Patujú de Bronce 2016 de EL DEBER. Actualmente trabaja, desde su área, en proyectos que dan voz a las mujeres y en defensa sus derechos.