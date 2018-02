Congreso de la COB elige nueva dirigencia

Hace 3 horas

Desde hoy y hasta el 28 de este mes, se llevará a cabo el XVII Congreso Nacional Ordinario de la Central Obrera Boliviana (COB) en esta ciudad para elegir al nuevo comité ejecutivo del ente sindical, según confirmó el dirigente del comité ejecutivo Adrián Quelca a radio Parapetí, de la red Erbol.



A su vez, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Orlando Gutiérrez, aseguró que el congreso se realizará desde hoy, con o sin el secretario del ente matriz, Guido Mitma, considerado adversario del proceso de cambio del MAS y al que acusan de perder credibilidad al subordinar la COB al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). EL DEBER intentó contactarse con Mitma, pero no fue encontrado.



Algunos sectores denunciaron que Orlando Gutiérrez sería el candidato puesto por el MAS. Al respecto, Alfredo Rada, ministro de la Presidencia, dijo que son versiones infundadas y señaló que es la democracia obrera la que elegirá a sus nuevos dirigentes.



Quelca ratificó que el nuevo ejecutivo saldrá del sector minero, pero que debe reunir el perfil de defensor de las clases populares y ser un verdadero representante del sentir de los trabajadores.



El dirigente Vitaliano Mamani declaró en días pasados que el CEN actual no asistirá al congreso porque está convocado por el brazo operador político del Gobierno, como es la Conalcam. Dijo que el mes oficial definido para el congreso y elegir al nuevo ejecutivo es abril y no febrero. /ABP/Agencias