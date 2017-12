Conflicto médico vuelve a colapsar calles de La Paz y más sectores se suman

Una lluvia de petardos estremeció la fachada del Ministerio de Salud. Cientos de manifestantes volvieron a colapsar hoy las calles de la ciudad de La Paz como parte del conflicto médico que se extiende por más de un mes.

Universitarios, la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, personal médico y otros sectores que apoyan a los galenos salieron en una nueva manifestación que recorrió el centro de la urbe paceña, terminando en la plaza del Estudiante, donde tras entonar el himno nacional, comenzaron las detonaciones.

Un letrero de "Evo, 34 días" fue colocado en el centro de la plaza, mientras que la turba gritaba estribillos en contra del Gobierno: "ministra incapaz, por qué no te vas", "esto es Bolivia, no es Venezuela" y "no hay salud, tampoco educación y tienes el descaro de pedir la reelección".

Esta mañana el nuevo comandante de la Policía Boliviana, Faustino Mendoza, sostuvo que hará cumplir celosamente la Constitución y las normas frente a la protesta, señalando que la violencia no resolverá el conflicto sino el diálogo.

Hasta el momento no existe un indicio de solución al problema, que surge por la aprobación del artículo 205 del Código del Sistema Penal, que sanciona la mala praxis, y por la creación de la Autoridad de Fiscalización. El Gobierno sostiene que se debe levantar el paro para dialogar y los médicos rechazan esa condición.