Condenan a hermana de una diputada del MAS y oposición habla de clan de narcotráfico

En menos de 20 minutos, ayer por la mañana, Máxima Arias Calderón, madre, de 47 años, detenida en su casa con 10 kilos de cocaína el mes pasado, llegó al Palacio de Justicia de Santa Cruz, firmó los papeles del juicio abreviado al que se acogió bajo la acusación del fiscal Gróver Vega y aceptó los 10 años de cárcel que el juez Juan José Paniagua dictó en su contra.

Ese pudo ser el final de este caso, de no ser porque la sentenciada es una de los seis hermanos de Adriana Arias Calderón, diputada cruceña por el Movimiento Al Socialismo (MAS), a quien el Movimiento Demócrata Social (MDS), específicamente el diputado Tomás Monasterio, cuestiona, luego de haber evidenciado con expedientes del sistema integrado de registro judicial que –de 2008 a la fecha– Máxima es la tercera de los hermanos de la parlamentaria oficialista que tiene antecedentes por tráfico de drogas: en junio de 2008, Juana Arias Calderón fue imputada por el fiscal José Tarqui Flores; y en junio del año pasado, Fermín Arias Calderón fue procesado por el fiscal Mauricio Romero. Así se lee en los documentos judiciales.

Consultada ayer por EL DEBER, la diputada Arias admitió la relación con los tres hermanos citados, pero se desmarcó de las responsabilidades de sus actos. “Los delitos son personales”, dijo una y otra vez la congresista quien, a su vez, ha dicho sentirse víctima de acoso político de parte de Monasterio y de algunos medios de comunicación que tratan de culparla por los actos de sus familiares.

“Al parecer, estamos frente a un clan, uno con vínculos de sangre con la diputada Adriana Arias, dos veces escogida por el MAS como parlamentaria; lo que hay que preguntarles a la Fiscalía, a la Policía y al Gobierno es si hay protección del poder político para este clan”, dijo el diputado opositor, poco antes de divulgar la documentación que recabó sobre el caso.

Para Monasterio, de hecho, la condena de Máxima Arias es producto de la presión social luego de que su partido hizo público el caso, pero la condena es la menor, pues, según él, tratándose de un delito de narcotráfico en flagrancia, se pudo aplicar una pena de 20 años o más.

Tajante, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha rechazado que la administración del presidente Evo Morales tolere el narcotráfico cuando hay políticos implicados, así sean del MAS o de la oposición. Sin embargo, no descartó la moción de Monasterio de investigar los entornos sociales, familiares y políticos de los Arias Calderón a fin de despejar toda duda.

El caso se conoce luego de que en julio Rómer Gutiérrez Quezada, exasesor de la concejal del MAS Melody Téllez y líder de la organización Che Guevara, fue capturado en Brasil con 100 kilos de cocaína. Luego, a principios del mes pasado, Édgar Rea, un exsecretario del gobernador Álex Ferrier (MAS), cayó en Beni con dos kilos de cocaína. Y hace poco, Fabio Andrade Lima Lobo, hijo de una excandidata del MAS en Beni, cayó también en Brasil con más de 300 kilos de droga.



La diputada se defiende



“No sé, el señor Monasterio a mí me ataca cobardemente. Yo soy una mujer humilde, soy madre, soy diputada. No sé qué quiere conmigo. Los delitos que han cometido (mis hermanos) son personales. Lo único que pido es que la justicia sea imparcial”, dijo Arias.



Ella ha dicho que prevé responder a Monasterio “con medidas al alcance de la ley”, pues no entiende por qué el diputado tiene en su poder certificados de nacimiento de ella y de su familia, que son documentos “muy privados”.



Sobre su hermana Máxima, dice que sabe de su caso lo que todo el mundo supo por la prensa: que el 7 de septiembre, agentes de Inteligencia de la Policía antinarcóticos llegaron a su casa del barrio Samaria, zona del Plan 3.000, que está en el distrito electoral de la diputada, y encontraron algo más de 10 kilos de droga y la arrestaron. Luego vino el escándalo.



El opositor denunció entonces que la justicia manejaba el caso sigilosamente, sospechaba él que para favorecer a la detenida. Ayer, tras la sentencia, se supo que la casa del barrio Samaria fue confiscada junto a dos vagonetas, una Honda CR-V plateada y una Toyota Corolla blanca.



A Juana y a Fermín no los negó como hermanos ni tampoco rechazó sus antecedentes, pero sí se desmarcó de sus responsabilidades personales. “Son mis hermanos, yo no (los) puedo negar. Trabajan con flotas a San Matías (frontera con Brasil)”, explicó la oficialista.



Contó eso, sin embargo, negó tener información sobre los procesos por tráfico que enfrentan ambos. “Uno llega a los 18 años de edad, cumple la mayoría de edad y hace su vida aparte. Así que los delitos son de tipo personal”, argumentó.



Dijo además que Monasterio deberá hacerse cargo de lo que dijo. “Hay que tener huevos para decir la cosas, luego el diputado está lloriqueando que lo amenazó una mujer. Hay que ser hombrecito”, contestó ella.



Y Monasterio retrucó. “Yo no mandé a los hermanitos Arias a meterse con droga, denunciar eso no es acoso. Que no se haga la víctima la diputada para eludir el problema, ella debería renunciar por vergüenza”.



Por su parte, Romero explicó que solo conocía los casos de Fermín y Máxima, y que al existir una sentencia condenatoria contra uno de ellos, “el Ministerio Público puede pedir que se amplíe la investigación” a partir del expediente de ese caso y que, a la larga, establezca si hay o no más vínculos con otras personas de ese entorno.

IMPUGNAN LA LIBERACIÓN DE REA AVAROMA

El Ministerio de Gobierno impugnó la decisión del juez José Pedro Carvalho Ojopi, que determinó aplicar medidas sustitutivas a la detención de Édgar Rea Avaroma, el exsecretario de la Gobernación de Beni y excandidato del MAS en esa región, tras ser detenido a principios de octubre porque se encontró dos kilos de cocaína en el vehículo que conducía.

Así lo ha confirmado ayer el ministro Carlos Romero, a tiempo de cuestionar la medida adoptada por el operador de justicia. Por su parte, el diputado opositor Tomás Monasterio se sumó a las críticas y dijo: “Vamos a hacer una comunicación al Ministerio de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía y al Ministerio de Gobierno para que se procese y sancione a estos criminales que están en función de la administración de justicia en el país”. La defensa de Rea dice que la droga no era suya y que, por tanto, es inocente.