Compra de mochilas enfrenta al Gobierno y la comuna de la Llajta

El ministro de Justicia, Héctor Arce, denunció ayer un supuesto sobreprecio en la compra de mochilas y material escolar en la Alcaldía de Cochabamba. Según el ministro, la compra tendría un sobreprecio de más del 81%, ya que pagó Bs 145 por mochila, cuando su costo real y certificado es de Bs 26. Al ser más de 90.000 bolsos, el daño económico al Estado lo valuó en más de Bs 10 millones. Esto fue negado desde la comuna cochabambina. Según Álex Contreras, secretario ejecutivo del municipio de la Llajta, todo fue licitado de manera transparente.

En una conferencia de prensa, Arce aseguró que el costo de la mochila más el material que lleva adentro puesto en la ciudad de Cochabamba era de 2.342.373 y se pagó Bs 12.469.247. El ministro aseguró que siempre había escuchado en denuncias de corrupción que había un sobreprecio en adquisiciones que rondaba entre el 10 y el 15%, pero aseguró que en este caso se trataba de un daño económico al Estado del 80%. Detalló que las mochilas puestas en Cochabamba tienen un costo de Bs 26, y que tienen certificado el monto. “Es un caso gravísimo que involucra personalmente al alcalde José María Leyes, que ha suscrito personalmente este contrato”, dijo Arce.

El descargo

Según Contreras, que fue el primer vocero presidencial de Evo Morales, al revisar la documentación de dicha compra, asegura que se siguieron todos los pasos exigidos por la ley desde la convocatoria hasta la adjudicación, ganada por la empresa 26 de Febrero. Explica que, según la documentación que puede encontrarse en el Sistema de Contrataciones del Estado, se presentaron tres empresas a la puja, pero dos de ellas no cumplían los requisitos.



Una no presentó la boleta de garantía y la restante no cumplía con las especificaciones técnicas. Asegura que ninguna de las empresas que quedaron al margen observaron en ningún momento el proceso.

Además, asegura que la mochila tiene una gran cantidad de material escolar y que, hecha la cotización en los mercados de Cochabamba no se puede comprar con Bs 26, sino que cuesta entre Bs 140 y Bs 180 sin factura.



Sin embargo, Arce asegura que en la demanda penal presentada ayer se encuentra toda la certificación que indica que en realidad del precio del bolso fabricado en China más el material escolar, no supera los Bs 26 puesto en la Llajta.

Contreras, sin embargo, dice que esto tiene un afán político, que fue denunciado por una concejala del MAS, luego pasó a la presidenta de la Brigada Parlamentaria Cochabambina y finalmente llegó al ministro de Justicia. Cree que todo se debe a la proyección política de Leyes, que ya acumula 22 juicios en dos años y medio de gestión.

Desde Justicia, aseguran que la motivación es el 80% del supuesto sobreprecio.

Un paquete escolar para 93.000 alumnos

1.- En la mochila de color verde distribuida por José María Leyes había un cuaderno anillado, un estuche geométrico, una agenda escolar, borrador, tajador, lápices y bolígrafos, un forro de carpeta, una caja de colores y otra de marcadores. Según Arce todo esto se provee por Bs 26 en grandes cantidades. Leyes pagó Bs 145.



2.- La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa anunció que sus afiliados marcharán el lunes en Cochabamba en repudio a la compra de mochilas chinas, cuando se pudieron confeccionar en el país.



3.- Según Álex Contreras, el Gobierno presenta una demanda contra Leyes cada mes y medio. Tiene 22 en 30 meses de mandato.