Comité suma sectores para el paro y el Gobierno ve división interna

Tras los paros cívicos cumplidos a medias en Potosí y Cochabamba, el Comité pro Santa Cruz suma sectores para una medida similar convocada para el viernes para obligar al Gobierno a abrogar el Código Penal. Fernando Cuéllar, presidente del ente cívico, se reunió ayer con representantes de la Asociación de Comparsas Carnavaleras y dirigentes del transporte libre (taxis, mototaxis, trufis y minibuses), que se han comprometido a paralizar la ciudad haciendo el control que antes realizaba la Unión Juvenil Cruceñista. Mientras tanto, Carlos Romero, ministro de Gobierno, ve al Comité con problemas internos y a los gremios cruceños divididos.

Los paros en el interior

Ayer se cumplieron a medias los paros cívicos convocados en Cochabamba y Potosí. David Torrelio, presidente cívico cochabambino, explicó que el paro fue contundente a las 6:00, pero que la Policía comenzó a desbloquear las principales avenidas cochabambinas. Esto fue confirmado por el ministro Romero, que aseguró que hasta las 8:00 las rutas hacia el centro de la Llajta estaban expeditas y, una vez controlado el bloqueo carretero del transporte pesado, procedieron a desbloquear el resto de los puntos de la ciudad. Indicó que en la tarde incluso hubo transporte público. Torrelio dijo a ANF que el decomiso de placas ahuyentó a los transportistas, base de la movilización.

Jhonny Llally, máximo dirigente del Comité Cívico Potosinista, calificó de contundente el paro y manifestó que lo planificado se cumplió. Sin embargo, reportes periodísticos de Potosí dan cuenta de un paro parcial, en el que las entidades bancarias y públicas atendieron con normalidad y que los grupos de control de Comcipo obligaron a cerrar a comercios.

Romero, por su parte, calificó la movilización como debilitada, comandada por unas 800 a 900 personas, que no hicieron sentir el bloqueo, ya que no tomó rutas troncales. Llally cree que Romero tiene reportes de las autoridades potosinas afines del Gobierno y asegura que sí hubo contundencia. Es más, anuncia para hoy una reunión nacional de líderes cívicos en Potosí, pese a que hoy también está convocado un paro en Tarija y Chuquisaca prepara el suyo para el jueves. Romero no le ve futuro a las movilizaciones. Dice que en Tarija las protestas estuvieron lideradas por personal de la Gobernación y los médicos, y que en Chuquisaca el paro de transporte solo logró cortar la tranca hacia Aiquile, por pocas horas. Para el ministro, la firma de acuerdo entre el Gobierno y los médicos desinfló las movilizaciones.



En Santa Cruz



Al finalizar la jornada, Fernando Cuéllar, presidente cívico cruceño, era optimista sobre la organización del paro. Asegura que el respaldo de los transportistas y de los comparseros se une al resto de los sectores del Comité, que ya expresaron su respaldo a las medidas del viernes 12.

Consultado sobre si los empresarios apoyarán la medida, Cuéllar aseguró que están comprometidos a ello desde la Asamblea de la Cruceñidad. Ayer, este apoyo se puso en duda por una reunión de Romero con todas las cabezas de los sectores productivos de Santa Cruz.

En una dependencia del Ministerio de Gobierno se vio a Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, y a Jorge Arias, presidente de la Cámara de Industria y Comercio. Barriga se encargó de aclarar que también estaban los representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente, empresarios privados y otras instituciones empresariales. Aseguró que era una reunión pactada con mucho tiempo de anticipación, para consensuar los decretos para levantar el límite a las exportaciones de alcohol, azúcar y productos del sector oleaginoso.

Romero confirmó que la reunión estaba planificada desde diciembre. Barriga asegura que ya han manifestado su apoyo al paro y que su sector habla con sus afiliados para que las empresas cierren el viernes.



Cuéllar confía que será así y desde el Comité no descartan que un gremio empresarial cruceño ofrezca una conferencia de prensa hoy apoyando al paro.



Romero ve al ente cívico con problemas internos. “Lo sabemos. Hay muchos sectores radicalizados que lo consideran funcional al Gobierno. El empresariado desde hace tiempo desarrolla sus actividades productivas en condiciones favorables y no va a arriesgar sus negocios por una consigna política, porque el Comité se moviliza contra la reelección de Evo Morales”, dijo Romero.



La única ventaja que le ve Romero al paro cruceño es la división de los gremios sociales, como los transportistas, comerciantes y juntas vecinales. Sin embargo, no ve una demanda sólida que los unifique, como en el último paro convocado por el Comité en septiembre de 2008. Esa vez, terminó en la toma de instituciones y dos muertos. Ahora, los carnavaleros se reparten rotonda para evitar la circulación de vehículos.

Lo que se viene

Paro cívico en Tarija

El Comité Cívico de Tarija convocó a un paro hoy. La base de la movilización serán los médicos, que han rechazado el acuerdo firmado con el Gobierno.



Paro de transporte

En Sucre se ha convocado a un paro de transporte, como previo al paro cívico del jueves.



Reunión de la FUL

La Federación Universitaria Local se reunirá en el Paraninfo para definir la logística de apoyo al paro cruceño.