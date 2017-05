Comisión inicia el debate sobre nuevo Código Penal

La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició hoy el tratamiento del proyecto del nuevo Código Penal, norma que entre sus artículos incluye la despenalización del aborto, aspecto que es rechazado por colectivos ciudadanos.

Según la información de esa instancia del Legislativo, el debate de los asambleístas del MAS y oposición es por tiempo y materia, por lo que se prevé una pronta aprobación de la norma.

El artículo 157 del proyecto plantea excepciones para la despenalización del aborto, ampliando esa práctica en casos de violación, situación de pobreza y estudio, hasta las ocho semanas de gestación.

Ayer la Iglesia Católica, tras la conclusión de su asamblea de obispos, emitió un comunicado en el que expresa su inquietud ante "el avance de la cultura de la muerte y del descarte".

"El aborto no es un problema teológico: es un problema humano, es un problema médico (...) Es un mal en sí mismo, pero no es un mal religioso: no, es un mal humano", recordaron, haciendo referencia a las palabras del papa Francisco.

La presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, dijo esta jornada que se prevé aprobar el nuevo Código Penal hasta el primer semestre de esta gestión.

Esta mañana la Plataforma por la Vida entregó a la Asamblea Legislativa 140.000 firmas en rechazo a la despenalización del aborto. Anticiparon movilizaciones en todo el país para evitar que se apruebe el documento.

Imagen de la entrega de las rúbricas: Fotografía de APG