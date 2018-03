Comisión de Venecia exhorta limitar mandatos presidenciales

La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como la Comisión de Venecia, se mostró partidaria de limitar el número de mandatos presidenciales y aseguró que suprimir tal tope supone una “regresión democrática” y que la reelección no es un derecho humano como tal.

El opositor Jorge Quiroga señaló que fue una solicitud que envió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a esa comisión de consulta de la Unión Europea, es contundente para el caso de repostulación del presidente Evo Morales.

El organismo del Consejo de Europa dijo que la limitación “contribuye a prevenir los abusos de poder y no restringe indebidamente los derechos de los candidatos ni los de los electores”. Expresa que la OEA pidió opinión a la Comisión de Venecia por “la existencia de malas prácticas consistentes en modificar los mandatos presidenciales a través de decisiones de los tribunales constitucionales y no por un proceso de reforma”.

Según la Comisión de Venecia: “el derecho de presentarse a una elección no es un derecho absoluto y puede estar sometido a límites objetivos y razonables”. La modificación necesita una reforma constitucional, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Estado “y no para reforzar el poder y los intereses del presidente en ejercicio”. Por ello, debe aplicarse a futuros presidentes y no al que esté en ejercicio, refiere el documento.

El informe advierte del “peligro” de los “referéndums populares” para suprimir la limitación del número de mandatos presidenciales, organizados por petición directa o indirecta del mandatario en ejercicio.

El informe distingue la ausencia de limitación (en Bolivia, Italia o Venezuela), limitación del número de mandatos sucesivos (Uruguay, Chile, Perú o Suiza), limitación a dos mandatos (EEUU, Turquía o Túnez) y limitación a dos mandatos sucesivos (Argentina o Francia).



Las acciones

Desde los Países Bajos, Quiroga reveló que él pidió al secretario general de la OEA que realice la consulta ante la Comisión Europea. Dijo que el Gobierno boliviano tendrá que asumir este veredicto porque el mismo Evo Morales acude a la justicia internacional para que se respete el derecho marítimo del país y por tanto no podrá ignorar un fallo, dijo también que en este año se podrá acudir ante la corte de San José para que la CIDH haga conocer un fallo final sobre la reelección que planteó Morales. El viceministro de autonomías, Hugo Siles, comentó que “es un pronunciamiento de una comisión internacional, es parte de las lecturas, lo más importante es que el artículo 156 de la CPE establece que en Bolivia se aplican derechos preferentes emanados de tratados y, en ese contexto, deben respetar nuestros mecanismos”.