Comisión aprueba artículo que flexibiliza el acceso al aborto

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó esta mañana por ocho votos contra dos, en su estación en detalle el contenido del artículo 152 del proyecto de ley del Código del Sistema Penal, que le reduce penas al aborto.



La discusión que se generó después de leer el artículo no fue larga. Sorprendió porque el diputado opositor Wilson Santamaría, de UD, votó a favor del artículo, mientras que su colega Samuel Cruz, suplente de la opositora Mayra Paz, pidió que se suspenda su tratamiento para que la norma sea más debatida a nivel nacional, propuesta que no se aceptó.



Mientras, también en un hecho sorpresivo, el legislador del MAS Eleuterio Huallpa se manifestó en contra y fue el único oficialista que no la aprobó. Tras la sesión de la comisión, se excusó de hablar con los medios.



>>> PUEDES LEER: Advierten que nuevo sistema penal alimenta la 'cultura de la muerte'



El artículo señala que el aborto no se no constituirá en una infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer vuando se realice durante las primeras ocho semanas de gravidez, por única vez y, que la mujer se encuentre en situación de calle o pobreza extrema, no cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia; sea madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes o sea estudiante.



>>> PUEDES LEER: Unicef pide defender la vida de madres y niños



Tampoco será cuando se realice en cualquier etapa de la gestación para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada, prevenga un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer embarazada, se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, el embarazo sea consecuencia de violación o incesto o cuando la embarazada sea niña o adolescente.

PUEDES LEER:



>>> Arce sugiere referéndum por aborto y no halla eco